Люди в панике: украинская модель стала заложницей коронавируса в Италии

Украинская модель Катя Куличенко, участница проекта "Топ-модель по-украински", стала заложницей эпидемии коронавируса в Италии. Из-за всеобщей паники девушка практически лишилась работы в Милане, живет в долг и не может улететь домой.

Как рассказала Куличенко в беседе с Новым каналом, ранее в Италию она отправилась по контракту. Позже вспышка коронавируса в стране привела к отмене всех запланированных показов с ее участием.

Фото: instagram.com/tetya_mottya_

"Люди в панике <...> кастингов почти нет. Мне из-за вируса отменили все заказы. Это максимально ужасно – коронавирус отобрал любую возможность работать, - рассказала она. - В Милане уже был карантин, но я думала, что это фигня, и все наладится. Но нет! Мне очень обидно, что моя первая поездка в Милан получилась именно такой".

Свободного времени теперь стало много, и сейчас Куличенко проводит его со знакомыми. Вернуться домой ей не позволяет тот же контракт местного агентства. При этом жить приходится в долг, который позже, с появлением работы, девушке придется отрабатывать.

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