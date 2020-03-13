Украинские знаменитости снялись в ролике МОЗ о противостоянии коронавирусу

Украинские звезды поддержали Министерство здравоохранения Украины в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса.

В их числе - продюсер и рэпер Потап, хитмейкер MONATIK, певица и блогер Jerry Heil, телеведущая Маша Ефросинина, шеф-повар Евгений Клопотенко, народный артист Павел Зибров, музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой), группа "Время и Стекло" и многие другие знаменитые украинцы.

Маша ЕфросининаФото: moz.gov.ua

Знаменитости снялись в ролике, где своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают уменьшить риски инфицирования. Например, Дмитрий Шуров обрабатывает руки антисептиком, Потап предлагает пользоваться бесконтактными способами оплаты, а Павел Зибров призывает не касаться руками лица.

Дмитрий ШуровФото: moz.gov.ua

ПотапФото: moz.gov.ua

Павел ЗибровФото: moz.gov.ua

"Коронавирус - это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!" - отмечается в видео.

Jerry HeilФото: moz.gov.ua



Евгений КлопотенкоФото: moz.gov.ua

11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

На новость тут же отреагировали некоторые украинские знаменитости. Джамала призвала сограждан не паниковать из-за эпидемии коронавируса, а певец Виталий Козловский закупился гречкой.

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