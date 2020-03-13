Где бесплатно и быстро в Киеве провериться на коронавирус: список больниц

Стали известны адреса больниц, где можно пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус, которых Киев получил 1200 штук во вторник, 10 марта.

Их опубликовал на своей Facebook-странице Мустафа Найем.

"Моем руки. Избегаем мест большого скопления людей. А в случае каких-либо подозрений спокойно проходим бесплатный тест. Экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям, в медицинском учреждении и БЕСПЛАТНО!" – написал он.

Итак, экспресс-тест на наличие коронавируса можно пройти по следующим адресам: