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Где бесплатно и быстро в Киеве провериться на коронавирус: список больниц

пятница, 13 марта 2020, 11:39
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Фото: Виталий Кличко\Facebook

Стали известны адреса больниц, где можно пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус, которых Киев получил 1200 штук во вторник, 10 марта.

Их опубликовал на своей Facebook-странице Мустафа Найем.

"Моем руки. Избегаем мест большого скопления людей. А в случае каких-либо подозрений спокойно проходим бесплатный тест. Экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям, в медицинском учреждении и БЕСПЛАТНО!" – написал он.

Итак, экспресс-тест на наличие коронавируса можно пройти по следующим адресам:

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