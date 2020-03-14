Как прошла вторая церемония роз проекта Холостяк-10 и кто покинул шоу

13 марта на телеканале СТБ вышел второй эфир десятого сезона романтического реалити "Холостяк". На второй неделе проект покинули сразу три участницы.

С 25-летней Лерой главный герой попрощался еще до церемонии роз. Во время группового свидания Максу не понравились капризы девушки, а также то, что она проявила недовольство в простой ситуации. "У нас не произошло взаимодействия. Внутреннее "я" подсказывает, что нам не стоит терять время", - объяснил свое решение холостяк.

Фото: СТБ

Дальше была церемония роз. Не получила заветный цветок и 27-летняя Лея - звезда реалити "Эксы".

Максу не нравится, что девушка слишком открыто демонстрирует свою внешность и пригласил ее на тет. В разговоре с холостяком красавица призналась, что все изменения со своим телом делала для мужчин, но даже не задумывалась, что ее начнут воспринимать как секс-бомбу.

Вместе с тем Лея заявила, что ей нравится внимание и просто сидеть дома она не собирается. "Во мне живет два человека. С одной стороны, хочется быть женой, чтобы на меня никто не смотрел, а с другой, - становится скучно. Что это я такая красивая буду сидеть дома", - заявила Лея.

Тогда Макс пришел к выводу, что девушка пришла на "Холостяк", чтобы просто показать себя. "Отсюда она пойдет на другой проект", - заметил главный герой.

Фото: СТБ

Третьей участницей, которая покинула шоу, стала 27-летняя Лена. Девушка собрала на проекте все призы, однако использовать их не торопилась. Во время первой вечеринки простая девушка из села получила ключ от квартиры Макса, а во время группового свидания выиграла чековую книжку с желаниями.

Однако Лена не воспользовалась ни одним преимуществом. Тогда Макс решил, что девушка не заинтересована в нем и отправил ее домой. После вылета девушка все свои бонусы передала оставшимся соперницам: ключ - Дане, а чековую книжку - Даше.

Фото: СТБ

В первом выпуске шоу "Холсотяк-10" на вечеринку приехали 25 совершенно разных девушек, которые пытались впечатлить холостяка самыми разными способами. Однако заветные розы получили не все. Макс выбрал 16 красавиц, которые и стали участницами шоу.

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