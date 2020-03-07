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Как прошел первый выпуск Холостяка-10 и кто получил розу: фото девушек

На первой церемонии роз главный герой выбрал 16 красавиц, которые и стали участницами шоу

суббота, 7 марта 2020, 10:51
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В пятницу, 6 марта, состоялась премьера десятого сезона романтического реалити Холостяк, героем которого стал пилот Макс Михайлюк. В первом выпуске традиционно состоялась встреча мужчины с претендентками на его сердце.

На вечеринку приехали 25 совершенно разных девушек, которые пытались впечатлить холостяка самыми разными способами. Однако заветные розы получили не все. Макс выбрал 16 красавиц, которые и стали участницами шоу.

Фото: stb.ua

Среди участниц Холостяка-10 оказались две девушки, которые известны любителям телевизионных проектов - это звезда реалити "Эксы" Лея Верич и участница вокального шоу "Х-фактор" Алина Ляшук.

27-летняя Лера Верич получила розу одной из первых, правда вручил ее не Макс, а ведущий Холостяка Григорий Решетник. Девушка решила обойти стандартные правила и записала для холостяка видеообращение своей матери. По словам мамы, в ее дочке мужчины видят только внешность. Поэтому женщина предложила Максу вручить розу вслепую. Холостяк без сомнений согласился.

Фото: stb.ua

24-летняя Алина Лящук прибыла на шоу до появления холостяка. Девушка захотела сделать герою сюрприз, но уже после знакомства мужчины со всеми девушками. В конце вечера Алина вызвала героя на улицу и спела для него нежную песню.

Фото: stb.ua

Чтобы понравиться главному герою и стать участницей Холостяка девушки совершали разные поступки, в том числе и очень смелые. Так, 21-летняя Богданна осмелилась раздеть Макса уже при первом знакомстве. По профессии девушка - массажист-реабилитолог, поэтому воспользовалась своими навыками.

Фото: stb.ua

23-летняя гимнастка Дарья исполнила нежный танец с элементами акробатики, 25-летняя Алена станцевала на пилоне, а 22-летняя помощница депутата Ольга накормила Макса рыбой.

Фото: stb.ua

Фото: stb.ua

Также запомнилось и эффектное появление некоторых девушек: Ольга появилась перед холостяком в образе ангела страсти, еще одна красавица вылезла из багажника, а яркая диджей устроила световое и музыкально шоу. Все эти девушки смогли удивить Макса, но никто из них розу так и не получил.

Фото: stb.ua

Фото: stb.ua

По результатам первой вечеринки, шоу покинули 9 девушек. А 16 красавиц стали участницами Холостяка-10 и продолжат знакомство с главным героем шоу уже в следующем выпуске, 13 марта.

Фото: stb.ua

  • Ранее ведущий "Холостяка" Григорий Решетник поделился своими впечатлениями от нового героя - профессионального пилота и владельца летной школы в Майами.
  • Смотрите также на theLime, как герой "Холостяка" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной и победительнице проекта Даше Квитковой. В столь романтической обстановке девушка просто не могла отказать парню.

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