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Один из главных холостяков страны сделал предложение девушке - разве она могла ему отказать?

На этот шаг герой шоу "Холостяк" решился во время отпуска на Бали

пятница, 17 января 2020, 17:20
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Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной и победительнице проекта Даше Квитковой. В столь романтической обстановке девушка просто не могла отказать парню.

Дело в том, что сейчас пара проводит отпуск на Бали. И там, обустроив все для столь важного вечера, Добрынин стал на одно колено. Снимками и видео этого момента уже не холостяк поделился на личной странице в Instagram.

Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Она сказала "да", - коротко прокомментировал он свой пост, к которому приложил памятные снимки.

Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Всего за несколько часов фотографии Добрынина и его невесты собрали более 30 тыс. лайков. В комментариях пару поздравили с важным решением в их жизни и пожелали крепкой и взаимной любви.

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