Die Antwoord выпустили новый альбом, который может стать их последним

Эпатажные Die Antwoord выпустили новый альбом House of Zef, который может стать их последним. Во всяком случае, о планах выпустить последнюю пластинку пара неоднократно упоминала ранее в своих интервью.

Пятый студийный альбом, 12 свежих треков и эффектная обложка, в центре которой - Сикстин Джонс, дочь Йоланди и Ниндзя.

Полный альбом уже доступен на популярных стриминговых сервисах Google Music, Apple Music, Deezer, YouTube Music и Spotify. Напомним, в прошлом году группа Die Antwoord гостила в Киеве в качестве участника фестиваля UPark.

Ранее Бэк МС alyona alyona представила первый трек сольного проекта Elina Elian. Напарница хип-хоп-звезды записала дебютный трек в формате live.

У букмекеров Евровидения новая фаворитка, но ее песню в стиле Билли Айлиш полюбили не все.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.