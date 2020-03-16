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Die Antwoord выпустили новый альбом, который может стать их последним

В трек-лист пятой пластинки вошли 12 свежих треков

понедельник, 16 марта 2020, 18:46
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Эпатажные Die Antwoord выпустили новый альбом House of Zef, который может стать их последним. Во всяком случае, о планах выпустить последнюю пластинку пара неоднократно упоминала ранее в своих интервью.

Пятый студийный альбом, 12 свежих треков и эффектная обложка, в центре которой - Сикстин Джонс, дочь Йоланди и Ниндзя.

Полный альбом уже доступен на популярных стриминговых сервисах Google Music, Apple Music, Deezer, YouTube Music и Spotify. Напомним, в прошлом году группа Die Antwoord гостила в Киеве в качестве участника фестиваля UPark.

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