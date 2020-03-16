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У букмекеров Евровидения новая фаворитка, но ее песню в стиле Билли Айлиш полюбили не все

Участница болгарского "Х-фактора" заняла первую строчку рейтинга букмекеров

понедельник, 16 марта 2020, 12:28
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Букмекеры Евровидения-2020 обновили свои прогнозы, и на этот раз в сети разгорелись уже споры посерьезнее. Все дело в том, что первую строчку рейтинга по состоянию на 16 марта занимает представительница Болгарии Victoria - участница местного шоу "Х-фактор", которая представит страну с песней Tears Getting Sober. И в ней поклонники конкурса услышали "Билли Айлиш на минималках".

Примечательно, что свой трек Victoria представила одной из последних, хотя еще до этого по каким-то причинам входила в тройку лидеров букмекерского рейтинга. Когда же Tears Getting Sober появился в сети, зрители конкурса разделились во мнениях.

Лишь за первую неделю песня исполнительницы собрала в YouTube без малого 1,5 млн просмотров. При этом одновременно тысячи лайков и дизлайков. И если одни согласились с высокой оценкой букмекеров, то другие лишь развели руками, обвинив Victoria в подражании 18-летней Билли Айлиш.

Некоторые даже заметили прямое сходство песни Tears Getting Sober с хитом I Love You. Впрочем, с этим мнением согласились не все: "Билли Айлиш далеко не единственная, кто поет в таком стиле. Victoria ничего не воровала. Пожалуйста, подумайте, прежде чем говорить гадости", - призвали в одном из комментариев на YouTube.

Но аргументов "против" участники дискуссии нашли в разы больше: "Ребята, ну здесь все: и манера исполнения, и голос, и клип… ну все в стиле Айлиш. Я не говорю, что это плагиат, но это явно не первое место по Европе. Ничего нового и оригинального", - добавили в обсуждениях.

Ну а несогласные с этим мнением уже поздравили Болгарию с высокими шансами на победу: "Шикарно! Правда, шикарно! Не помню у болгар такой крутой песни в предыдущие конкурсы. Мои поздравления, вы сможете очень высоко забраться".

Что же касается представителей Украины, группа Go-A и ее конкурсная песня "Соловей" пока также занимают в рейтинге букмекеров 25 позицию. Всего в конкурсе этого года участвует 41 страна.

Ставки букмекеров по состоянию на 16 марта 2020Фото: eurovisionworld.com/odds

  • Последние несколько дней в сети не столько говорят о самом Евровидении-2020, сколько о его возможном переносе из-за эпидемии коронавируса. theLime обратился за официальным комментарием непосредственно к представителям EBU (Европейского вещательного союза). Там заверили, что держат руку на пульсе.
  • Ранее российская группа Little Big представила свой конкурсный трек Uno. Что правда, пользователей сети впечатлила не столько песня, сколько танцор из ее клипа. Теперь он звезда соцсетей, и без него на конкурс музыкантам советуют даже не ехать.

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