У букмекеров Евровидения новая фаворитка, но ее песню в стиле Билли Айлиш полюбили не все

Букмекеры Евровидения-2020 обновили свои прогнозы, и на этот раз в сети разгорелись уже споры посерьезнее. Все дело в том, что первую строчку рейтинга по состоянию на 16 марта занимает представительница Болгарии Victoria - участница местного шоу "Х-фактор", которая представит страну с песней Tears Getting Sober. И в ней поклонники конкурса услышали "Билли Айлиш на минималках".

Примечательно, что свой трек Victoria представила одной из последних, хотя еще до этого по каким-то причинам входила в тройку лидеров букмекерского рейтинга. Когда же Tears Getting Sober появился в сети, зрители конкурса разделились во мнениях.

Лишь за первую неделю песня исполнительницы собрала в YouTube без малого 1,5 млн просмотров. При этом одновременно тысячи лайков и дизлайков. И если одни согласились с высокой оценкой букмекеров, то другие лишь развели руками, обвинив Victoria в подражании 18-летней Билли Айлиш.

Некоторые даже заметили прямое сходство песни Tears Getting Sober с хитом I Love You. Впрочем, с этим мнением согласились не все: "Билли Айлиш далеко не единственная, кто поет в таком стиле. Victoria ничего не воровала. Пожалуйста, подумайте, прежде чем говорить гадости", - призвали в одном из комментариев на YouTube.

Но аргументов "против" участники дискуссии нашли в разы больше: "Ребята, ну здесь все: и манера исполнения, и голос, и клип… ну все в стиле Айлиш. Я не говорю, что это плагиат, но это явно не первое место по Европе. Ничего нового и оригинального", - добавили в обсуждениях.

Ну а несогласные с этим мнением уже поздравили Болгарию с высокими шансами на победу: "Шикарно! Правда, шикарно! Не помню у болгар такой крутой песни в предыдущие конкурсы. Мои поздравления, вы сможете очень высоко забраться".

Что же касается представителей Украины, группа Go-A и ее конкурсная песня "Соловей" пока также занимают в рейтинге букмекеров 25 позицию. Всего в конкурсе этого года участвует 41 страна.

Ставки букмекеров по состоянию на 16 марта 2020Фото: eurovisionworld.com/odds

Последние несколько дней в сети не столько говорят о самом Евровидении-2020, сколько о его возможном переносе из-за эпидемии коронавируса. theLime обратился за официальным комментарием непосредственно к представителям EBU (Европейского вещательного союза). Там заверили, что держат руку на пульсе.

Ранее российская группа Little Big представила свой конкурсный трек Uno. Что правда, пользователей сети впечатлила не столько песня, сколько танцор из ее клипа. Теперь он звезда соцсетей, и без него на конкурс музыкантам советуют даже не ехать.

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