Песенный конкурс Евровидение-2020 не состоится: главное

Песенный конкурс Евровидение-2020, запланированный на 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды), не состоится. Такое решение ввиду эпидемии коронавируса 18 марта приняли представители EBU (Европейского общественного вещателя).

Как отмечается на официальной странице Евровидения в Твиттер, организаторы изучили все возможные альтернативы, но пришли к выводу, что это единственное правильно решение в сложившейся ситуации.

Фото: twitter.com/Eurovision

Согласно сообщению EBU, песенный конкурс переносится на следующую весну без изменения страны и города - Евровидение 2021 состоится в Роттердаме.

Наряду с этим организаторы пока воздержались от комментариев относительно конкурсных песен этого года. Согласно правилам, запрещающим участие песен, которые уже были в ротации, артистам наверняка придется готовить для конкурса новый материал. На международном сайте Евровидения отмечается, что ответ организаторов на этот вопрос будет опубликован позже.

Примечательно, что еще недавно в EBU рассматривали целых пять сценариев на случай продления карантина. Наиболее популярными были версии с дистанционными выступлениями артистов без зрительской аудитории и трансляцией онлайн и на ТВ. Смещение конкурса на другие даты или его полную отмену якобы рассматривали в последнюю очередь.

Напомним, в феврале представителем Украины на конкурсе была выбрана группа Go-A, которая победила в финале Национального отбора с песней "Соловей".

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