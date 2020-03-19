Sony раскрыла характеристики новой PlayStation 5 и огорчила фанов очередными секретами

Вечером 18 марта компания Sony провела обещанную ранее презентацию игровой консоли PlayStation 5, но всех, кто так мечтал посмотреть на новую приставку, ждало разочарование.

Один из ведущих разработчиков PS5 Марк Церни рассказал о технических характеристиках консоли, но в итоге так и не порадовал игроков ни дизайном самой приставки, ни датой ее релиза. Пока в сети копятся возмущения и грустные мемы, рассказываем главное из того, что нужно знать о технической стороне PlayStation 5.

Марк Церни

Итак, новая консоль получит SSD объемом 825 Гб со скоростью передачи до 5,5 Гб в секунду - то есть почти в два раза выше базовой версии PlayStation 4. Приставку оснастят графическим чипом мощностью 10,28 терафлопс (у PlayStation 4 — 1,84 терафлопс) и оперативной памятью в 16 Гб.

Озвученные характеристики тут же сравнили с новой Xbox Series X от Microsoft. Как стало известно в этом месяце, консоль получит графический чип на 12 терафлопс, 16 Гб оперативной памяти и жесткий диск на один терабайт.

Что же касается релиза PlayStation 5, как и Xbox Series X консоль ожидают к концу 2020 года.

Ранее в компании сообщили, что особое внимание уделят новому контроллеру PS5. Предположительно, его назовут Dualshock 5. Также изменится интерфейс главного меню.

Microsoft, в отличие от Sony показала свою новую приставку Xbox Series X, но и здесь не обошлось без мемов.

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