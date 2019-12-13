В Microsoft показали новый Xbox, и здесь не обошлось без мемов

Любители видеоигр продолжают обсуждать в соцсетях итоги церемонии The Game Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 13 декабря. В рамках мероприятия, посвященного лучшим достижениям индустрии, компания Microsoft впервые презентовала дизайн новой консоли Xbox Series X. И здесь не обошлось без мемов, поскольку новая приставка напомнила пользователям холодильник, пепельницу, вазон для цветов и даже Губку Боба.

Если предыдущие модели Xbox были более плоскими, то корпус новой Series X отличается высотой и по форме действительно напоминает холодильник. Но игрок, как отметили в компании, вполне может использовать консоль и в горизонтальном положении.

Помимо дизайна в Microsoft похвалились новым процессором, который обещает быть в четыре раза быстрее, чем на популярной Xbox One X. При этом новая приставка будет менее шумной.

Xbox Series X будет поддерживать игры в разрешении 8K. А новый геймпад получил отдельную кнопку для съемки скриншотов и видео во время игрового процесса. Выход консоли ожидается уже в конце 2020 года.

Ну а что касается реакции на презентацию, шутники в Twitter даже придумали для новой приставки свое название - Xbox SeX! Ну а ее дизайн стал отличным поводом для появления десятков фотожаб.

Ранее глава компании Tesla Илон Маск показался на улицах Лос-Анджелеса в своем новом пикапе Cybertruck , который был официально представлен в конце ноября. Сперва машину заметили в Малибу, а еще позже - неподалеку местного аэропорта. В сети снова спорят из-за дизайна чудо-пикапа.

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