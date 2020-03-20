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Игнац Земмельвейс - новый герой дудла от Google. Кто это и почему о нем вспомнил весь мир

173 года назад Игнац Земмельвейс сумел доказать, что дезинфекция рук снижает риск передачи заболеваний

пятница, 20 марта 2020, 15:42
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20 марта поисковик Google посвятил свой новый дудл Игнацу Земмельвейсу - венгерскому врачу-акушеру и основателю асептики (комплекса мероприятий, направленных на предупреждение попадания микроорганизмов в рану).

173 года назад Игнац Земмельвейс сумел доказать, что дезинфекция рук снижает риск передачи заболеваний от одного человека другому. Сегодня в условиях эпидемии коронавируса советами Земмельвейса фактически пользуется весь мир, ведь именно его инструкция по мытью рук стала основой популярных инфографик, распространенных Всемирной организацией здоровья.

Почему именно 20-го марта? В этот день в 1847 году Земмельвейса назначили главврачом роддома Венской общей больницы. Там он и продемонстрировал коллегам, как дезинфекция рук снижает риск их заболевания. Тогда же медик потребовал, чтобы все врачи в обязательном порядке дезинфицировали свои руки раствором хлорной извести.

Как напоминает сегодня ВОЗ, тщательное мытье рук является ключевым способом предотвратить распространение Covid-19. Руки необходимо мыть теплой водой с мылом или же использовать антисептики. При этом важно придерживаться определенной техники:

  • Мир сходит с ума из-за коронавируса, и это новый тренд тату. Инстаграм пестрит яркими эскизами с хештегами #coronavirus tattoo и #covid19tattoo. Люди набивают рисунки с туалетной бумагой, масками и прочими вещами, которые сегодня стали символами эпидемии.
  • Скучаете на карантине? Отправляйтесь на онлайн-прогулку по залам известных музеев мира. Рассматривайте шедевры именитых мастеров искусства, древние находки и артефакты.

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