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Мир сходит с ума из-за коронавируса, и это новый тренд тату - вот пока лучшие из них

В Инстаграм становятся популярными тату на тему эпидемии коронавируса

четверг, 19 марта 2020, 15:39
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Последствия эпидемии коронавируса, здорово подогретые прессой, изоляция и карантин буквально сводят людей с ума. И пока одни запасаются продуктами, витаминами и стараются поскорее забыть об угрозе, другие находят время сделать тату на память.

Инстаграм пестрит яркими эскизами с хештегами #coronavirus tattoo и #covid19tattoo. Люди набивают рисунки с туалетной бумагой, масками и прочими вещами, которые сегодня стали символами эпидемии. Как отмечают некоторые, когда-нибудь они посмотрят на свои тату и вспомнят, "как за пару недель рехнулся целый мир".

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

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  • Или, как вариант, посвятите свободное время тому, на что его не хватало прежде - самообразованию. Здесь мы рассказываем о 8 бесплатных онлайн-курсах, доступных в сети на период карантина.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: коронавирус

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