Мир сходит с ума из-за коронавируса, и это новый тренд тату - вот пока лучшие из них

Последствия эпидемии коронавируса, здорово подогретые прессой, изоляция и карантин буквально сводят людей с ума. И пока одни запасаются продуктами, витаминами и стараются поскорее забыть об угрозе, другие находят время сделать тату на память.

Инстаграм пестрит яркими эскизами с хештегами #coronavirus tattoo и #covid19tattoo. Люди набивают рисунки с туалетной бумагой, масками и прочими вещами, которые сегодня стали символами эпидемии. Как отмечают некоторые, когда-нибудь они посмотрят на свои тату и вспомнят, "как за пару недель рехнулся целый мир".

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

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