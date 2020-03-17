10 музеев мира, которые можно посетить виртуально пока вы на карантине

Города мира один за другим уходят на карантин, миллионы людей вынуждены оставаться взаперти. Но и в этой ситуации можно провести время комфортно и с пользой, ведь интернет и удобную постель никто не отбирал.

Объединившись с рядом знаменитых мировых музеев и галерей, онлайн-сервис Google Arts And Culture предлагает пользователям отправиться в бесплатные виртуальные туры и посетить известные выставки в музеях Нью-Йорка, Лондона, Амстердама и других городов. theLime собрал 10 самых заманчивых экскурсий, которые можно посетить сегодня без риска для здоровья.

Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке (США)

Отправляйтесь в проходку по знаменитой винтовой лестнице Гуггенхайма. На этажах музея смотрите различные произведения искусства, шедевры эпохи импрессионистов, конца ХХ столетия и современности. Музей Соломона Гуггенхайма является одним из самых посещаемых в Нью-Йорке.

Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-ЙоркеФото: pinterest.com

Британский музей в Лондоне

Один из крупнейших художественных музеев мира и второй по посещаемости после Лувра находится в лондонском районе Блумсбери. Путешествуйте по различным периодам истории и открывайте для себя древнюю живопись и артефакты.

Британский музей в ЛондонеФото: pinterest.com

Музей Ван Гога в Амстердаме (Нидерланды)

Исследуйте работы Винсента Ван Гога в залах музея, который обладает крупнейшей их коллекцией. Она включает около 200 картин, 500 рисунков и более 750 личных писем художника.

Музей Ван Гога в АмстердамеФото: pinterest.com

Национальная галерея искусства в Вашингтоне (США)

Вашингтонская галерея, которая может похвастаться одной из лучших коллекций искусства в мире, предлагает виртуальным посетителям две онлайн-выставки: работы голландского художника в стиле барокко Йоханнеса Вермеера и выставку американской моды с 1740 по 1895 год, которая включает в себя множество моделей одежды от колониальной до революционной эпох.

Национальная галерея искусства в ВашингтонеФото: pinterest.com

Галерея Уффици во Флоренции (Италия)

Один из самых старых музеев в Европе хранит коллекцию произведений искусства одной из самых известных семей города - Медичи. Теперь любой желающий может побродить по его причудливым залам, спроектированным Джорджо Вазари специально для Козимо I Медичи еще в 1560 году.

Галерея Уффици во ФлоренцииФото: pinterest.com

Пергамский музей в Берлине (Германия)

Пергамон - один из крупнейших музеев Германии. Следовательно, в нем есть что посмотреть даже на экранах вашего монитора. В залах музея хранятся всевозможные древние артефакты, знаменитые Вавилонские ворота Иштар и, естественно, Пергамский алтарь.

Пергамский музей в БерлинеФото: pinterest.com

Национальный музей современного искусства в Сеуле (Южная Корея)

Этот музей является одним из самых популярных в Корее, и теперь вы можете получить к нему доступ практически из любой точки мира. Виртуальный тур по национальному музею познакомит вас с шестью этажами современного корейского и международного искусства.

Национальный музей современного искусства в СеулеФото: pinterest.com

Музей Орсе в Париже (Франция)

В парижской галерее Орсе хранится одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850—1910 гг. В частности, сотни работ выдающихся французских художников. Отправляйтесь посмотреть на шедевры Гогена, Моне и Сезанна.

Музей Орсе в ПарижеФото: pinterest.com

Национальный музей антропологии в Мехико (Мексика)

Важнейший государственный музей Мексики содержит уникальную коллекцию археологических и антропологических экспонатов доколумбовой эпохи, найденных на территории Мексики. Не упускайте возможность прогуляться по его 23 залам, где можно отыскать даже вещи, некогда принадлежавшие цивилизаций майя.

Национальный музей антропологии в МехикоФото: pinterest.com

Художественный музей в Сан-Паулу (Бразилия)

Современный некоммерческий музей в Сан-Паулу стал первым такого рода в Бразилии. На площади 10 тыс. кв. метров содержится более 8 тыс. произведений искусства. В музее также хранится одна из крупнейших художественных библиотек в стране.

Художественный музей в Сан-ПаулуФото: pinterest.com

Ранее подлинник Сальвадора Дали нашли в комиссионном магазине. Внимательная сотрудница вовремя поняла, что грязная старая гравюра может оказаться очень даже ценной.

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