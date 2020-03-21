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Как прошла третья церемония роз проекта Холостяк-10 и кто покинул шоу

Проект покинули сразу 3 участницы

суббота, 21 марта 2020, 11:33
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20 марта на телеканале СТБ вышел третий выпуск десятого сезона романтического реалити "Холостяк". На этой неделе проект покинули сразу три участницы.

С 21-летней Даной главный герой попрощался еще до церемонии роз. Девушка работает массажистом-реабилитологом и является одной из самых востребованных в своем родном городе - Днепре. Максу стало интересно, как в столь юном возрасте Дане удалось достичь такого успеха. Коме того, для холостяка неприемлем такой вид деятельности. Он также вспомнил первую вечеринку, где участница раздела его, чтобы сделать массаж. Макс решил, что Дана сможет так поступить и с любым другим мужчиной, и отправил ее домой.

Фото: СТБ

Во время церемонии роза не досталась еще двум девушкам. 25-летняя Алена ранее говорила, что не готова довериться Максу. Тот долго думал и в итоге решил отпустить девушку домой. "Но если ты сама не готова и не хочешь мне довериться, то я в этом случае бессилен", - сказал холостяк.

Фото: СТБ

Третьей участницей, которая покинула шоу, стала 26-летняя Аня. Во время церемонии главный герой пригласил девушку на тет. В ходе общения выяснилось, что участница мечтает стать певицей, но в силу ряда обстоятельств работает юристом. Холостяк решил, что ему не подходит девушка и решил с ней попрощаться. "Не изменяй своей мечте", - добавил он и провел Анну к авто.

Фото: СТБ

  • Напомним, что на второй неделе "Холостяк-10" покинули тоже три участницы. С одной из девушек Макс Михайлюк попрощался еще во время первого группового свидания.
  • Смотрите также на theLime, как прошел первый выпуск "Холостяка-10". На вечеринку приехали 25 совершенно разных девушек, которые пытались впечатлить героя самыми разными способами. Макс выбрал 16 красавиц, которые и стали участницами шоу.

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