RU  UA

Лайм

Медицинский консультант фильма "Заражение" заразился коронавирусом

Вирусолог Ян Липкин помогал создателям фильма об эпидемии сделать историю более правдоподобной

среда, 25 марта 2020, 12:08
читати статтю українською

Доктор Ян Липкин, выступавший медицинским консультантом триллера "Заражение" (2011), рассказал о положительном результате теста на коронавирус. О своем "жалком состоянии" он рассказал в комментарии Fox Business.

"Если Covid-19 смог достать меня, он может достать кого угодно, - сказал Липкин, возглавляющий Центр инфекций и иммунитета в Колумбийском университете. - Не важно, откуда у меня вирус. Он распространился по всей территории США, вы можете заразиться им где угодно".

Липкин также сказал, что исследования коронавируса ведутся в известных медицинских институтах США, а кровь выздоровевших пациентом может послужить источником для для будущего лечения.

Фильм об эпидемии "Заражение" в 2020 году получил новый виток популярности, поскольку рассказывает о глобальной эпидемии смертельного вируса из Китая. События триллера невероятно похожи на то, что происходит в мире из-за пандемии Covid-19.

  • Читайте также на theLime подборку лучших фильмов об эпидемиях, которые стоит посмотреть дома на карантине. Эти истории наверняка вдохновят вас почаще мыть руки.
  • Больной коронавирусом Идрис Эльба ответил на обвинения в том, что звездам платят за ложь об инфекции. Ранее актер говорил о том, что болезнь протекает у него без симптомов.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Понедельники с Metallica: музыканты нашли, чем развлечь фанов в дни карантина

В ближайшее время в YouTube выйдет серия концертных записей группы

Организаторы Евровидения подумывают о масштабном онлайн-шоу вместо отмененного конкурса в Роттердаме

В Европейском вещательном союзе намерены подбодрить европейцев на карантине и поддержать артистов

Альтер-эго The Weeknd преследует с ножом возлюбленную в новом клипе In Your Eyes

На выходе нового альбома After Hours сюрпризы для поклонников не закончились

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: