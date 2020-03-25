Медицинский консультант фильма "Заражение" заразился коронавирусом

Доктор Ян Липкин, выступавший медицинским консультантом триллера "Заражение" (2011), рассказал о положительном результате теста на коронавирус. О своем "жалком состоянии" он рассказал в комментарии Fox Business.

"Если Covid-19 смог достать меня, он может достать кого угодно, - сказал Липкин, возглавляющий Центр инфекций и иммунитета в Колумбийском университете. - Не важно, откуда у меня вирус. Он распространился по всей территории США, вы можете заразиться им где угодно".

Липкин также сказал, что исследования коронавируса ведутся в известных медицинских институтах США, а кровь выздоровевших пациентом может послужить источником для для будущего лечения.

Фильм об эпидемии "Заражение" в 2020 году получил новый виток популярности, поскольку рассказывает о глобальной эпидемии смертельного вируса из Китая. События триллера невероятно похожи на то, что происходит в мире из-за пандемии Covid-19.

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Больной коронавирусом Идрис Эльба ответил на обвинения в том, что звездам платят за ложь об инфекции. Ранее актер говорил о том, что болезнь протекает у него без симптомов.

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