Больной коронавирусом Идрис Эльба ответил на обвинения в том, что звездам платят за ложь об инфекции

Рэп-исполнительница Карди Би предположила, что знаменитостям платят за то, что они публично рассказывают о заражении коронавирусом. Ее конспирологическую теорию коллега по индустрии развлечений Идрис Эльба встретил резкой критикой.

Фото: @iamcardib и @idriselba в Instagram

"Давайте я сейчас скажу, что у меня коронавирус. Как я узнаю, что заразилась? Возможно, если вы кашляете, у вас он есть. Но потом я вижу, что баскетболист говорит: "Да, у меня коронавирус, но у меня нет симптомов". Так как мне понять, что нужно пройти тестирование? - возмутилась певица в Instagram Live. - У меня чувство, что вам платят за то, что вы говорите, что заразились. И если вам платят, пусть заплатят мне тоже!"

Идрис Эльба, который ранее писал, что болеет коронавирусом без выраженных симптомов, поспешил ответить на обвинение в Instagram Live.

"Идея, что кому-то вроде меня заплатили, чтобы рассказать о коронавирусе, абсолютная чушь, - заявил 47-летний актер, на упоминая при этом Карди Би. - Это глупо. Это самый быстрый способ заразить людей. Нет никакой пользы для меня и [жены] Сабрины сидеть здесь и говорить, что мы заразились, если мы здоровы".

Напомним, что о положительном результате теста на коронавирус Идрис Эльба сообщил 16 марта. Актер признался, что хотя инфекция протекает у него бессимптомно, он беспокоится о бронхиальной астме, которая может ухудшиться.

Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест. Эд О'Брайен и его семья соблюдают строгий карантин в своем доме в Уэльсе.

24 марта от коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе. Музе Лукино Висконти и Микеланджело Антониони было 89 лет.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.