5 фильмов об эпидемиях, которые стоит посмотреть на карантине

Надоели комедийные сериалы и мелодрамы? Хотите по-настоящему пощекотать себе нервы во время карантина? Что ж, в таком случае вы можете выбрать любой их фильмов, предложенных ниже. Сразу добавим, что наша редакция рекомендует вам не принимать увиденное слишком близко к сердцу и не начинать паниковать. А также напоминает, что нужно регулярно мыть руки и по максимуму оставаться дома, чтобы пандемия Covid-19 закончилась поскорее.

"Заражение"

Конечно, нельзя не упомянуть нашумевший фильм под названием "Заражение" с Мэттом Деймоном, Джудом Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Майклом Дугласом, вышедший в 2011 году. Тогда о нем мало кто слышал, ведь картина так и не стала популярной. В мировом прокате лента со звездным составом актеров заняла всего лишь 61 место.

Но в 2020 году к фильму все-таки неожиданно пришел успех, сейчас он один из самых скачиваемых. А все дело в том, что события картины удивительным образом совпадают с тем, что на самом деле происходит в мире сейчас. Речь о вирусе, который распостраняется с невероятной скоростью и охватывает множество стран. В отдельном материале мы решили проверить, действительно ли создатели "Заражения" смогли предсказать будущее.

"Я - легенда"

А вот этому фильм удалось добиться настоящего успеха. Причем настолько, что он до сих пор считается одной из лучших картин про зомби-апокалипсис. Кинолента также рассказывает о жуткой эпидемии неизведанного вируса, который вышел из под контроля и застал население Земли врасплох. Главный герой, которого играет Уилл Смит, сумел выжить. И теперь всеми силами пытается как можно дольше оставаться человеком, в прямом и переносном смысле.

"28 дней спустя"

Еще одна лента, причисленная к классике фильмов о зомби. И тут тоже все начинается с вируса, который вышел из под контроля ученых. Главный герой выходит из комы и вдруг понимает, что за 28 дней от прежнего мира не осталось и следа.

"Слепота"

Отличная совместная работа звезд мирового кино - как Джулианны Мур, Марка Руффало и Дэнни Гловера. В фильме речь идет о загадочном вирусе, который начинает резко поражать огромное количество людей. Зараженные теряют зрение, и только жену окулиста, которую играет Мур, болезнь почему-то обходит стороной. Это приносит героине немало неприятностей, когда ее отправляют вместе с ослепшими в карантинную зону.

"Война миров Z"

В этом фильме главный герой в исполнении красавчика Брэда Питта отважно сражается с полчищами голодных и злобных зомби. И заодно пытается остановить их нашествие, начавшееся по какой-то неизвестной таинственной причине, чтобы спасти весь мир.

11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса, карантин продлится до 3 апреля. Украинские знаменитости рассказали, как проводят время дома.

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