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Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Вскоре эссеист и литературовед поделится подробностями

четверг, 26 марта 2020, 17:04
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Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) болен коронавирусом. Об этом 26 марта он рассказал своим подписчикам в Фейсбук. По словам Акунина, информация о коронавирусе страшнее последствий заболевания.

"Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями (Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", - написал он в соцсети.

  • Ранее о позитивном тесте на коронавирус сообщил фронтмен американских металлистов Testament Чак Билли. 57-летний музыкант и его супруга изолированы дома.
  • Больной коронавирусом Идрис Эльба ответил на обвинения в том, что звездам платят за ложь об инфекции. Ранее актер говорил о том, что болезнь протекает у него без симптомов.

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