Фронтмен метал-группы Testament сообщил о позитивном тесте на коронавирус

Фронтмен американских металлистов Testament Чак Билли подхватил коронавирус. В интервью The Metal Voice 57-летний музыкант рассказал, что почувствовал себя нехорошо по возвращению из Сан-Франциско. Позже тест на Covid-19 оказался позитивным.

"Болела голова, тело ломило. Но я сперва подумал, что это может быть просто джетлаг и усталость от поездок. Но позже понял, что болен - состояние болезненное такое, - рассказал Билли. - У меня не было лихорадки - только кашель, головная боль и усталость".

Фото: loudwire.com

Как добавил Билли, симптомы у каждого пациента проявляются по-разному, и можно лишь догадываться, сколько еще людей не подозревают о том, что больны именно коронавирусом.

Сейчас Билли и его супруга изолированы дома и соблюдают строгий карантин. В целом музыкант чувствует себя уже значительно лучше. "Сегодня, наверное, самый активный наш день, - добавил он во время записи интервью. - Мы уже активничаем, находим себе различные занятия".

В связи с эпидемией коронавируса группы Testament, Exodus и Death Angel были вынуждены отменить по меньшей мере два концерта совместного тура The Bay Strikes Back 2020 - в Милане (Италия) и Ганновере (Германия).

Ранее позитивным на Covid-19 оказался тест 71-летнего принца Чарльза, старшего из сыновей королевы Елизаветы II. Наследник престола изолирован в поместье в Шотландии.

Больной коронавирусом Идрис Эльба ответил на обвинения в том, что звездам платят за ложь об инфекции. Ранее актер говорил о том, что болезнь протекает у него без симптомов.

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