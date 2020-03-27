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101-летний житель Италии стал героем соцсетей, ведь он победил коронавирус и пережил "испанку"

Пользователи Reddit нашли нового соперника Елизаветы II

пятница, 27 марта 2020, 16:34
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Италия по-прежнему остается одной из стран, наиболее трудно переживающих эпидемию коронавируса. Там по состоянию на 27 марта зарегистрировано более 80 тыс. случаев заболевания. В то же время из Италии приходят и позитивные новости - например, о первом долгожителе, которому в возрасте 101-го года удалось победить Covid-19.

Некий Мистер П., имя которого местная газета Rimini Today не называет, тут же стал героем соцсетей и мемов на тему коронавируса. Мужчиной восхищаются, ведь он не только сумел одолеть коронавирус, но и пережил в свое время так называемую испанку - Испанский грипп, унесший в 1918 году больше жизней, чем Первая мировая война.

Римини (Италия)Фото: pinterest.com

Эти два факта очень впечатлили пользователей Reddit, ведь, как известно, коронавирус считают особенно опасным для пожилых людей, а вот "испанка", в разгар которой и родился мужчина, нещадно убивала малышей. Как шутят реддиторы, этот старик - супергерой и новый соперник королевы Елизаветы II, и человечеству срочно нужна его кровь.

"На прошлой неделе Мистер П. лег в клинику Римини (город на побережье Адриатического моря - theLime) с положительным анализом на коронавирус. И за считанные дни поразил докторов, медсестер и весь врачебный персонал", - пишет издание.

25 марта старика уже доставили домой, и в родном городке он стал знаменитость. Как отметила местная чиновница в беседе с журналистами, история мужчина учит нас, что даже в возрасте 101 года будущее человека не предрешено.

На Reddit же продолжают восхищаться его иммунитетом: "От испанки чаще всего умирали новорожденные, а от COVID-19 - пожилые. Этот чувак реально босс", "Корона что? Ха! Ты знаешь, откуда я родом? Подержи мое вино", "Просто возьмите его ДНК и введите мне прямо в кровь. Спасибо!" - шутят в обсуждениях новости.

Между комментариями даже встречаются первые тематические мемы:

"Улитки живут вечно, не так ли?" - "Нет, Дейл, боюсь, никто не может избежать смерти… никто, кроме одного итальянского деда" - "Прекрати убегать, засранец!"

  • Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о госпитализации Тилля Линдеманна в одну из клиник Берлина с коронавирусом. Как утверждает источник, лидер группы Rammstein находится в отделении интенсивной терапии.
  • О заболевании коронавирусом и его симптомах рассказал ранее и герой популярного шоу "Холостяк" Френсис Метью.

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