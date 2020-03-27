Герой украинского "Холостяка" подхватил коронавирус и рассказал о симптомах

Главный герой второго сезона романтического реалити "Холостяк" телеканала СТБ Френсис Метью заразился коронавирусом. Потомок царской династии Романовых уже больше недели борется с заболеванием.

Об этом мужчина рассказал на своей странице в Instagram. Первые признаки Covid-19 он почувствовал еще в прошлый вторник, 17 марта. У Френсиса появилась сильная слабость, тяжесть в груди, головная боль и нехватка воздуха. На второй день болезни у Метью пропал нюх и вкус, а также появился кашель.

Проболев восемь дней, мужчина по-прежнему чувствует себя обессиленным, но уже понемногу начинает появляться энергия. "Сил все еще мало, но очень хотелось основательно убрать в квартире и побриться, - поделился экс-холостяк. - Я до сих пор не ощущаю вкуса и запаха, но силы вернулись, а в груди больше не давит и не болит".

"Что я знаю точно по опыту последних нескольких дней, так это то, что вирус влияет на всех по-разному. Я бы сказал, что попал в категорию людей с симптомами средней сложности", - отметил Френсис.

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