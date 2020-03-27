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Немецкий Bild сообщил о госпитализации Тилля Линдеманна c коронавирусом

Музыкант якобы находится в отделении интенсивной терапии

пятница, 27 марта 2020, 13:24
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в одну из клиник Берлина с коронавирусом. Об этом 27 марта сообщает немецкий Bild. Как утверждает источник, музыкант находится в отделении интенсивной терапии.

Также отмечается, что в больницу Линдеманн попал с высокой температурой. Тест на Covid-19 оказался положительным. Сейчас музыкант уже чувствует себя лучше.

В марте этого года Тилль Линдеманн выступил в Украине с концертом своего сольного одноименного проекта, после чего отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения. В Берлин музыкант вернулся уже из России, где также провел серию шоу.

  • Ранее о позитивном тесте на коронавирус сообщил фронтмен американских металлистов Testament Чак Билли. 57-летний музыкант и его супруга изолированы дома.

  • Победившая коронавирус актриса Ольга Куриленко объяснила, зачем рассказала о болезни своим подписчикам в соцсети.

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