Немецкий Bild сообщил о госпитализации Тилля Линдеманна c коронавирусом

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в одну из клиник Берлина с коронавирусом. Об этом 27 марта сообщает немецкий Bild. Как утверждает источник, музыкант находится в отделении интенсивной терапии.
Также отмечается, что в больницу Линдеманн попал с высокой температурой. Тест на Covid-19 оказался положительным. Сейчас музыкант уже чувствует себя лучше.
#BILDLive: #Rammstein-Sänger Till Lindemann liegt wegen #Corona auf der Intensivstation | Corona-Update https://t.co/aBJIGnIM7m— BILD (@BILD) March 27, 2020
В марте этого года Тилль Линдеманн выступил в Украине с концертом своего сольного одноименного проекта, после чего отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения. В Берлин музыкант вернулся уже из России, где также провел серию шоу.
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