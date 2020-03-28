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Как прошла четвертая церемония роз проекта Холостяк-10 и кто покинул шоу

Реалити покинула одна участница

суббота, 28 марта 2020, 12:20
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27 марта на телеканале СТБ вышел четвертый выпуск десятого сезона романтического реалити "Холостяк", который прошел в Таиланде. На этой неделе проект покинула одна участница.

Церемония роз выдалась очень волнительной для многих девушек, однако почти все участницы получили свой заветный цветок. Не досталась роза лишь одной девушке - 22-летней Юле. Во время группового свидания Макс понял, что девушка не сможет его поддержать, если он вдруг окажется в сложной ситуации.

Фото: СТБ

Юля очень любит богемную жизнь, из-за чего ее на проекте даже назвали "дорогой". А на свидании, где нужно было ухаживать за маленьким слоником, девушка выражала свое недовольство.

Фото: СТБ

"Жизнь состоит не только из красивых и ярких моментов. И я не уверен, что в сложные моменты ты будешь со мной", - сказал холостяк и проводил участницу к авто.

Юля в свою очередь заявила, что они с Максом просто очень разные, хотя ранее неоднократно говорила обратное.

"Мы разные люди: он не мой принц, а я не его принцесса", - сказала девушка по дороге домой.

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