Как прошла четвертая церемония роз проекта Холостяк-10 и кто покинул шоу

27 марта на телеканале СТБ вышел четвертый выпуск десятого сезона романтического реалити "Холостяк", который прошел в Таиланде. На этой неделе проект покинула одна участница.
Церемония роз выдалась очень волнительной для многих девушек, однако почти все участницы получили свой заветный цветок. Не досталась роза лишь одной девушке - 22-летней Юле. Во время группового свидания Макс понял, что девушка не сможет его поддержать, если он вдруг окажется в сложной ситуации.
Юля очень любит богемную жизнь, из-за чего ее на проекте даже назвали "дорогой". А на свидании, где нужно было ухаживать за маленьким слоником, девушка выражала свое недовольство.
"Жизнь состоит не только из красивых и ярких моментов. И я не уверен, что в сложные моменты ты будешь со мной", - сказал холостяк и проводил участницу к авто.
Юля в свою очередь заявила, что они с Максом просто очень разные, хотя ранее неоднократно говорила обратное.
"Мы разные люди: он не мой принц, а я не его принцесса", - сказала девушка по дороге домой.
- Напомним, что на третьей неделе "Холостяк-10" покинули сразу три участницы. С одной из девушек Макс Михайлюк попрощался еще до церемонии роз.
- Главный герой второго сезона романтического реалити "Холостяк" телеканала СТБ Френсис Метью заявил, что заразился коронавирусом. Британский бизнесмен считает, что подхватил Covid-19 в тренажерном зале.
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