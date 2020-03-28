Как прошла четвертая церемония роз проекта Холостяк-10 и кто покинул шоу

27 марта на телеканале СТБ вышел четвертый выпуск десятого сезона романтического реалити "Холостяк", который прошел в Таиланде. На этой неделе проект покинула одна участница.

Церемония роз выдалась очень волнительной для многих девушек, однако почти все участницы получили свой заветный цветок. Не досталась роза лишь одной девушке - 22-летней Юле. Во время группового свидания Макс понял, что девушка не сможет его поддержать, если он вдруг окажется в сложной ситуации.

Фото: СТБ

Юля очень любит богемную жизнь, из-за чего ее на проекте даже назвали "дорогой". А на свидании, где нужно было ухаживать за маленьким слоником, девушка выражала свое недовольство.

Фото: СТБ

"Жизнь состоит не только из красивых и ярких моментов. И я не уверен, что в сложные моменты ты будешь со мной", - сказал холостяк и проводил участницу к авто.

Юля в свою очередь заявила, что они с Максом просто очень разные, хотя ранее неоднократно говорила обратное.

"Мы разные люди: он не мой принц, а я не его принцесса", - сказала девушка по дороге домой.

Напомним, что на третьей неделе "Холостяк-10" покинули сразу три участницы. С одной из девушек Макс Михайлюк попрощался еще до церемонии роз.

Главный герой второго сезона романтического реалити "Холостяк" телеканала СТБ Френсис Метью заявил, что заразился коронавирусом. Британский бизнесмен считает, что подхватил Covid-19 в тренажерном зале.

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