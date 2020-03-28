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Заразился в тренажерном зале: инфицированный коронавирусом экс-холостяк раскрыл подробности заболевания

Первые признаки Covid-19 мужчина почувствовал на прошлой неделе

суббота, 28 марта 2020, 10:02
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Главный герой второго сезона романтического реалити "Холостяк" телеканала СТБ Френсис Метью, который заявил, что заразился коронавирусом, считает, что подхватил Covid-19 в тренажерном зале.

Об этом потомок царской династии Романовых рассказал "КП" в Украине". "Я почти уверен, что заразился в тренажерном зале. После одного из занятий я как раз почувствовал недомогание и слабость", - поделился британский бизнесмен.

Фото: instagram.com/francismathew

Первые признаки заболевания Френсис почувствовал на прошлой неделе, 17 марта.

"Когда я был на работе, у меня начало давить в груди и был серьезный упадок сил. Я пытался лечь спать и задыхался. Также сильно болела голова, а на второй день я перестал чувствовать вкус и запах. Позже появился кашель, который был благословением, потому что от него стало легче дышать. Через полтора дня это прошло, но снова стало больно делать глубокий вдох. Я потерял чувство вкуса и обоняния на второй день", - рассказал экс-холостяк.

По словам Метью, как только он почувствовал недомогание, то сразу самоизолировался. Он не выходил на улицу и ни с кем не общался. На седьмой день заболевания у мужчина стали появляться силы, и с каждым днем прилив энергии увеличивается. Сейчас Френсис чувствует себя намного лучше, но полностью еще не восстановился.

Экс-холостяк также рассказал, что коронавирусом заболела и его девушка. Однако заразил ее не он, поскольку его возлюбленная живет во Франции. "Сейчас она идет на поправку, но по началу чувствовала себя гораздо хуже, нежели я", - признался он.

  • Фронтмен американских металлистов Testament Чак Билли подхватил коронавирус. 57-летний музыкант рассказал, что почувствовал себя нехорошо по возвращению из Сан-Франциско. Позже тест на Covid-19 оказался позитивным.
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