Заразился в тренажерном зале: инфицированный коронавирусом экс-холостяк раскрыл подробности заболевания

Главный герой второго сезона романтического реалити "Холостяк" телеканала СТБ Френсис Метью, который заявил, что заразился коронавирусом, считает, что подхватил Covid-19 в тренажерном зале.

Об этом потомок царской династии Романовых рассказал "КП" в Украине". "Я почти уверен, что заразился в тренажерном зале. После одного из занятий я как раз почувствовал недомогание и слабость", - поделился британский бизнесмен.

Фото: instagram.com/francismathew

Первые признаки заболевания Френсис почувствовал на прошлой неделе, 17 марта.

"Когда я был на работе, у меня начало давить в груди и был серьезный упадок сил. Я пытался лечь спать и задыхался. Также сильно болела голова, а на второй день я перестал чувствовать вкус и запах. Позже появился кашель, который был благословением, потому что от него стало легче дышать. Через полтора дня это прошло, но снова стало больно делать глубокий вдох. Я потерял чувство вкуса и обоняния на второй день", - рассказал экс-холостяк.

По словам Метью, как только он почувствовал недомогание, то сразу самоизолировался. Он не выходил на улицу и ни с кем не общался. На седьмой день заболевания у мужчина стали появляться силы, и с каждым днем прилив энергии увеличивается. Сейчас Френсис чувствует себя намного лучше, но полностью еще не восстановился.

Экс-холостяк также рассказал, что коронавирусом заболела и его девушка. Однако заразил ее не он, поскольку его возлюбленная живет во Франции. "Сейчас она идет на поправку, но по началу чувствовала себя гораздо хуже, нежели я", - признался он.

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