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Вместо Евровидения концертный зал в Роттердаме примет заболевших коронавирусом

30 марта в зале уже началась работа по установке первых больничных коек

понедельник, 30 марта 2020, 17:28
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Концертный зал Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), в котором планировалось проведение конкурса Евровидение-2020, временно переоборудуют в отделение скорой помощи для заболевших коронавирусом.

Как пишет Reuters, 30 марта в концертном помещении уже началась работа по установке первых 88 больничных коек из 690 запланированных. Обычно в залах Ahoy проходят крупные культурные мероприятия - концерты, ярмарки, выставки и различные спортивные соревнования.

Фото: ahoy.nl

Отмечается, что с апреля в залах комплекса будут принимать больных, которым не нужна госпитализация в клинике. Таким образом местная власть надеется уменьшить давление на медучреждения, где число инфицированных за последний месяц стремительно возросло.

  • С начала года Ahoy принял в своих стенах певицу Pink, рэпера 50 Cent, а в мае там планировалось проведение конкурса Евровидения-2020, который был отменен.
  • Сейчас Европейский вещательный союз (EBU) рассматривает вариант проведения масштабного онлайн-перформанса, которым намерен подбодрить европейцев в дни карантина и поддержать песни, приготовленные артистами для песенного конкурса в Роттердаме.

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