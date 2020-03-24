Организаторы Евровидения подумывают о масштабном онлайн-шоу вместо отмененного конкурса в Роттердаме

Европейский вещательный союз (EBU) после отмены Евровидения-2020 рассматривает вариант проведения масштабного онлайн-перформанса, которым намерен подбодрить европейцев в дни карантина и поддержать песни, приготовленные артистами для песенного конкурса в Роттердаме.

При этом, как отметили представители EBU в Твиттер, речь не идет о конкурсе или каком-либо другом состязании - лишь о ярком шоу. Других подробностей о планируемом мероприятии пока нет.

Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 20, 2020

Сам конкурс, как стало известно ранее, в традиционном формате состоится уже в 2021 году без изменения страны-хозяйки. Наряду с этим выбранных ранее артистов страны-участницы могут менять по своему усмотрению. Так или иначе, всем им придется за этот год приготовить новые конкурсные песни. Украину представит группа Go-A.

Недавно участники Go-A и музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта обновили песню "Соловей", но в сети потребовали вернуть оригинал. Слушаем, что изменилось.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.