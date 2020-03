Организаторы Евровидения подумывают о масштабном онлайн-шоу вместо отмененного конкурса в Роттердаме

Европейский вещательный союз (EBU) после отмены Евровидения-2020 рассматривает вариант проведения масштабного онлайн-перформанса, которым намерен подбодрить европейцев в дни карантина и поддержать песни, приготовленные артистами для песенного конкурса в Роттердаме.

При этом, как отметили представители EBU в Твиттер, речь не идет о конкурсе или каком-либо другом состязании - лишь о ярком шоу. Других подробностей о планируемом мероприятии пока нет.

Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg