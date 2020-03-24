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Организаторы Евровидения подумывают о масштабном онлайн-шоу вместо отмененного конкурса в Роттердаме

При этом речь не идет о формате состязания

вторник, 24 марта 2020, 14:34
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Европейский вещательный союз (EBU) после отмены Евровидения-2020 рассматривает вариант проведения масштабного онлайн-перформанса, которым намерен подбодрить европейцев в дни карантина и поддержать песни, приготовленные артистами для песенного конкурса в Роттердаме.

При этом, как отметили представители EBU в Твиттер, речь не идет о конкурсе или каком-либо другом состязании - лишь о ярком шоу. Других подробностей о планируемом мероприятии пока нет.

  • Сам конкурс, как стало известно ранее, в традиционном формате состоится уже в 2021 году без изменения страны-хозяйки. Наряду с этим выбранных ранее артистов страны-участницы могут менять по своему усмотрению. Так или иначе, всем им придется за этот год приготовить новые конкурсные песни. Украину представит группа Go-A.
  • Недавно участники Go-A и музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта обновили песню "Соловей", но в сети потребовали вернуть оригинал. Слушаем, что изменилось.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Евровидение-2020

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