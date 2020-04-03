Nikon в дни карантина запустил бесплатный курс фотографии

Компания Nikon присоединилась к поддержке людей на карантине и открыла бесплатный доступ к онлайн-курсу фотографии, стоимость которого раньше составляла $250. Бесплатными уроки от Nikon School будут оставаться до конца апреля.
"В это непростое время мы можем помочь авторам сохранить вдохновение и заинтересованность. Давайте выйдем из всего этого еще лучшими", - отметили они в описании курса на официальном сайте.
Пользователям теперь доступны 10 англоязычных роликов продолжительностью от 15 минут 60 минут. Для их просмотра вам потребуется лишь регистрация на сайте. Курсы проводятся амбассадорами Nikon, которые делятся личным опытом, а также обучают основам фотографии, созданию музыкальных клипов, пейзажной фотографии, съемке детей и животных.
- Скучаете на карантине? Отправляйтесь на онлайн-прогулку по залам известных музеев мира. Рассматривайте шедевры именитых мастеров искусства, древние находки и артефакты.
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