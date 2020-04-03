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Nikon в дни карантина запустил бесплатный курс фотографии

Изучайте основы, пейзажную фотографию и даже создание музыкальных клипов

пятница, 3 апреля 2020, 14:24
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Компания Nikon присоединилась к поддержке людей на карантине и открыла бесплатный доступ к онлайн-курсу фотографии, стоимость которого раньше составляла $250. Бесплатными уроки от Nikon School будут оставаться до конца апреля.

"В это непростое время мы можем помочь авторам сохранить вдохновение и заинтересованность. Давайте выйдем из всего этого еще лучшими", - отметили они в описании курса на официальном сайте.

Фото: nikonevents.com

Пользователям теперь доступны 10 англоязычных роликов продолжительностью от 15 минут 60 минут. Для их просмотра вам потребуется лишь регистрация на сайте. Курсы проводятся амбассадорами Nikon, которые делятся личным опытом, а также обучают основам фотографии, созданию музыкальных клипов, пейзажной фотографии, съемке детей и животных.

  • Скучаете на карантине? Отправляйтесь на онлайн-прогулку по залам известных музеев мира. Рассматривайте шедевры именитых мастеров искусства, древние находки и артефакты.
  • Ранее писательница Джоан Роулинг запустила новый сайт "Гарри Поттер дома" - он для детей и фанов на карантине.

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