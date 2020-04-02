Джоан Роулинг запустила сайт "Гарри Поттер дома" - он для детей и фанов на карантине

Британская писательница Джоан Роулинг, наиболее известная серией книг о Гарри Поттере, запустила сайт "Гарри Поттер дома" (Harry Potter At Home), посвященный магической вселенной.

Как отметила писательница на личной странице в Твиттер, новый портал она задумала с целью развлечь детей на карантине. Но, похоже, немало интересного на его страницах найдут для себя и поклонники постарше.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

"Родителям, преподавателям и воспитателям, которые следят за тем, чтобы дети развлекались, и стараются их чем-то увлечь в изоляции, может понадобиться немного магии, поэтому я с удовольствием запускаю проект "Гарри Поттер дома", - отметила Роулинг.

На сайте уже доступны тематические статьи, загадки, викторины, головоломки и различные интерактивные задания. "Мы наложили на скуку заклинание изгнания", - говорит читателям ремарка на странице портала.

Вскоре гости сайта смогут бесплатно скачать книгу "Гарри Поттер и философский камень" (первую из серии), которая появится на сайте более чем на 20 языках.

В Англии пытаются продать дом Гарри Поттера, но никому не охота сталкиваться с его славой после фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти".

Ранее в американской школе запретили книги о Гарри Поттере по совету экзорциста. По мнению "экспертов", проклятия и заклинания в книгах являются настоящими.

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