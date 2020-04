Джоан Роулинг запустила сайт "Гарри Поттер дома" - он для детей и фанов на карантине

Британская писательница Джоан Роулинг, наиболее известная серией книг о Гарри Поттере, запустила сайт "Гарри Поттер дома" (Harry Potter At Home), посвященный магической вселенной.

Как отметила писательница на личной странице в Твиттер, новый портал она задумала с целью развлечь детей на карантине. Но, похоже, немало интересного на его страницах найдут для себя и поклонники постарше.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU