RU  UA

Лайм

Ти насправді не один: в Украине перепели интернет-хит ветеранов США о карантине

Оригинал песни собрал на YouTube уже более 1,6 млн просмотров

пятница, 3 апреля 2020, 16:24
читати статтю українською

Журналист Руслан Горовой и фронтмен группы "Широкий Лан" Святослав Бойко записали украиноязычный кавер на песню "Карантин" американских ветеранов Мэта Беста и Тима Монтаны, которая за считанные дни стала хитом на YouTube.

Ролик с кадрами записи трека "Карантин" появился на YouTube-канале Руслана Горового. В своей версии песни приятели призывают украинцев оставаться дома, не поддаваться панике и заботиться друг о друге: "Карантин, карантин. Ти насправді не один. В самоізоляції тисячі родин".

Что же касается оригинала, песня американцев "Quarantine" уже собрала на YouTube более 1,6 млн просмотров. Судя по комментариям под видео, людям больше всего понравилась строчка из припева "Quarantine, quarantine, drinking whiskey like vaccine" (Карантин, карантин - пить виски, как вакцину).

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймСобытия
Теги: карантин

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Джамала раскрыла первые подробности своего участия в онлайн-концертах артистов Евровидения

Певица выступит с двумя песнями уже 10 апреля

Nikon в дни карантина запустил бесплатный курс фотографии

Изучайте онлайн основы, пейзажную фотографию и даже создание музыкальных клипов

Все летит к чертям, кэп: в России появилось граффити с актерами украинского шоу "Каламбур"

Похоже, так художники описали непростой 2020-й год

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: