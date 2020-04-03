Ти насправді не один: в Украине перепели интернет-хит ветеранов США о карантине

Журналист Руслан Горовой и фронтмен группы "Широкий Лан" Святослав Бойко записали украиноязычный кавер на песню "Карантин" американских ветеранов Мэта Беста и Тима Монтаны, которая за считанные дни стала хитом на YouTube.

Ролик с кадрами записи трека "Карантин" появился на YouTube-канале Руслана Горового. В своей версии песни приятели призывают украинцев оставаться дома, не поддаваться панике и заботиться друг о друге: "Карантин, карантин. Ти насправді не один. В самоізоляції тисячі родин".

Что же касается оригинала, песня американцев "Quarantine" уже собрала на YouTube более 1,6 млн просмотров. Судя по комментариям под видео, людям больше всего понравилась строчка из припева "Quarantine, quarantine, drinking whiskey like vaccine" (Карантин, карантин - пить виски, как вакцину).

Пользователи соцсетей пародируют известные картины, и это лучшее развлечение в дни карантина. Оказывается, шедевр Сальвадора Дали можно смастерить из подручных... блинов.

Родители постят фото нескучного карантина с детьми, и некоторым из них можно только посочувствовать.

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