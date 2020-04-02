Музей идет к вам: в сети пародируют известные картины, и это лучшее развлечение для карантина

Социальную сеть Twitter наводнили фото, на которых люди изображают известные картины, используя доступный в условиях карантина реквизит. Под хэштегом #музейидетквам можно найти десятки креативных произведений искусства, и theLime собрал самые веселые и оригинальные из них.

Родоначальником флешмоба оказался пользователь с ником Парень из Чебоксар. "В условиях изоляции мы плещем бурными фантазиями и идеями. Вот сегодня внезапно решили, что нужно помочь всем, кто, сидя дома, скучает по выставкам и музеям. так что, держите "музей идет к вам". Не спрашивайте, где оригинал. Андреа Мантенья - св.Себастьян", - написал он.

Фото: @@kasahara_mei в Twitter

Идея творческого юзера понравилась многим обитателям сети, и они устроили настоящий музей пародий.

Почтальон нашел способ развеселить людей на карантине. Идея сработала, и теперь он - звезда соцсетей. Спустя несколько дней эксперимента, почтальона стали ждать по утрам у окон.

Родители постят фото нескучного карантина с детьми, и некоторым из них можно только посочувствовать.

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