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Музей идет к вам: в сети пародируют известные картины, и это лучшее развлечение для карантина

Оказывается, шедевр Сальвадора Дали можно смастерить из подручных... блинов

четверг, 2 апреля 2020, 17:08
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Социальную сеть Twitter наводнили фото, на которых люди изображают известные картины, используя доступный в условиях карантина реквизит. Под хэштегом #музейидетквам можно найти десятки креативных произведений искусства, и theLime собрал самые веселые и оригинальные из них.

Родоначальником флешмоба оказался пользователь с ником Парень из Чебоксар. "В условиях изоляции мы плещем бурными фантазиями и идеями. Вот сегодня внезапно решили, что нужно помочь всем, кто, сидя дома, скучает по выставкам и музеям. так что, держите "музей идет к вам". Не спрашивайте, где оригинал. Андреа Мантенья - св.Себастьян", - написал он.

Фото: @@kasahara_mei в Twitter

Идея творческого юзера понравилась многим обитателям сети, и они устроили настоящий музей пародий.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: карантин

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