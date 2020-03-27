Родители постят фото нескучного карантина с детьми, и некоторым можно только посочувствовать

Карантин "подарил" детям и родителям уникальную возможность круглосуточно находится вместе в замкнутых пространствах. Кроме уютного семейного досуга он повлек за собой самые разные приключения и неприятности. Теперь мамы и папы со всего мира делятся невероятными историями и фото, глядя на которые хочется одновременно плакать и смеяться. Лучшие из них theLime собрал в своей подборке.

"6 день карантина. Я знаю, что коронавирус страшный, но попробуйте поработать с 4-летним ребенком, одетым как Человек-паук и сидящим на кухонном столе позади вас".

Фото: imgur.com/Puddinhead2U

"Использую свои слезы, чтобы отмыть разлитую по всему дому зеленую краску".

Фото: instagram.com/kenzmunson/

"Так родители работают из дома".

Фото: reddit.com/Bufger

"Второй день из 6 недель карантина, а мой ребенок уже разбил телевизор".

Фото: reddit.com/thatoneperson1000

"Работаю из дома с этим маленьким террористом".

Фото: reddit.com/psgenius

"Моя подруга купила 18 рулонов туалетной бумаги, и ее ребенок утопил их все в ванной".

"Изоляция проходит хорошо".

Фото: twitter.com/clare_doc

"12 день социальной изоляции. Сегодня дети захотели, чтобы я надела свое свадебное платье, и я не нашла причин отказаться".

"Школы и спортивные секции закрыты. Социальная изоляция. У меня трое детей. Это наша уютная крепость".

Фото: reddit.com/7bottlesofwine

"Пока мир сражается за туалетную бумагу, мой ребенок решил ее искупать".

Фото: reddit.com/dmclb

"Мой ребенок вчера побрил себе голову и разрешил немного посмеяться над этим, прежде чем я все исправлю".

Фото: reddit.com/KThingy

"Моя дочь сделала фокус с последним рулоном туалетной бумаги".

Фото: reddit.com/ranman247

"Домашнее обучение проходит хорошо".

Фото: reddit.com/shittinkittens

"Купила LEGO на 100 долларов, чтобы в конечном итоге мои дети не обращали на него внимания, а играли с картонной коробкой и крышкой от банки в течение последних 2 часов".

Фото: reddit.com/YossarianC022

Солистка "НеАнгелов" нашла плюсы в карантине. Впрочем, певица не скрывает, что сначала ей было непросто смириться с ситуацией.

Украинская телеведущая Катя Осадчая считает, что карантин - испытание для семей с маленькими детьми, поскольку постоянно приходится выдумывать новые развлечения для малышей. С этим столкнулись и они с Юрием Горбуновым.

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