RU  UA

Лайм

Родители постят фото нескучного карантина с детьми, и некоторым можно только посочувствовать

Переход на домашнее обучение и работу из дома дался легко не всем

пятница, 27 марта 2020, 20:04
читати статтю українською

Карантин "подарил" детям и родителям уникальную возможность круглосуточно находится вместе в замкнутых пространствах. Кроме уютного семейного досуга он повлек за собой самые разные приключения и неприятности. Теперь мамы и папы со всего мира делятся невероятными историями и фото, глядя на которые хочется одновременно плакать и смеяться. Лучшие из них theLime собрал в своей подборке.

"6 день карантина. Я знаю, что коронавирус страшный, но попробуйте поработать с 4-летним ребенком, одетым как Человек-паук и сидящим на кухонном столе позади вас".

Фото: imgur.com/Puddinhead2U

"Использую свои слезы, чтобы отмыть разлитую по всему дому зеленую краску".

Фото: instagram.com/kenzmunson/

"Так родители работают из дома".

Фото: reddit.com/Bufger

"Второй день из 6 недель карантина, а мой ребенок уже разбил телевизор".

Фото: reddit.com/thatoneperson1000

"Работаю из дома с этим маленьким террористом".

Фото: reddit.com/psgenius

"Моя подруга купила 18 рулонов туалетной бумаги, и ее ребенок утопил их все в ванной".

"Изоляция проходит хорошо".

Фото: twitter.com/clare_doc

"12 день социальной изоляции. Сегодня дети захотели, чтобы я надела свое свадебное платье, и я не нашла причин отказаться".

"Школы и спортивные секции закрыты. Социальная изоляция. У меня трое детей. Это наша уютная крепость".

Фото: reddit.com/7bottlesofwine

"Пока мир сражается за туалетную бумагу, мой ребенок решил ее искупать".

Фото: reddit.com/dmclb

"Мой ребенок вчера побрил себе голову и разрешил немного посмеяться над этим, прежде чем я все исправлю".

Фото: reddit.com/KThingy

"Моя дочь сделала фокус с последним рулоном туалетной бумаги".

Фото: reddit.com/ranman247

"Домашнее обучение проходит хорошо".

Фото: reddit.com/shittinkittens

"Купила LEGO на 100 долларов, чтобы в конечном итоге мои дети не обращали на него внимания, а играли с картонной коробкой и крышкой от банки в течение последних 2 часов".

Фото: reddit.com/YossarianC022

  • Солистка "НеАнгелов" нашла плюсы в карантине. Впрочем, певица не скрывает, что сначала ей было непросто смириться с ситуацией.
  • Украинская телеведущая Катя Осадчая считает, что карантин - испытание для семей с маленькими детьми, поскольку постоянно приходится выдумывать новые развлечения для малышей. С этим столкнулись и они с Юрием Горбуновым.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: карантин

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Колоннада, вазы и скамейки: Таисия Повалий показала свой дом в Киеве

Таисия Повалий показала дом, в котором живет с мужем, продюсером Игорем Лихутой, и своей мамой.

Доказательство измены: в сеть слили фото объятий Илона Маска и Эмбер Херд в частном лифте Джонни Деппа

Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд - бывшую жену Деппа уличили в измене актеру с Илоном Маском

Полиграф ШарикOFF выпустил клип о коронавирусе, где исполнил практически все роли сам: видео

27 марта состоялась премьера клипа рэпера Сереги (Полиграф ШарикOFF) "Коронавирус".

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: