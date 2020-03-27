Родители постят фото нескучного карантина с детьми, и некоторым можно только посочувствовать

Карантин "подарил" детям и родителям уникальную возможность круглосуточно находится вместе в замкнутых пространствах. Кроме уютного семейного досуга он повлек за собой самые разные приключения и неприятности. Теперь мамы и папы со всего мира делятся невероятными историями и фото, глядя на которые хочется одновременно плакать и смеяться. Лучшие из них theLime собрал в своей подборке.
"6 день карантина. Я знаю, что коронавирус страшный, но попробуйте поработать с 4-летним ребенком, одетым как Человек-паук и сидящим на кухонном столе позади вас".
"Использую свои слезы, чтобы отмыть разлитую по всему дому зеленую краску".
"Так родители работают из дома".
"Второй день из 6 недель карантина, а мой ребенок уже разбил телевизор".
"Работаю из дома с этим маленьким террористом".
"Моя подруга купила 18 рулонов туалетной бумаги, и ее ребенок утопил их все в ванной".
"Изоляция проходит хорошо".
"12 день социальной изоляции. Сегодня дети захотели, чтобы я надела свое свадебное платье, и я не нашла причин отказаться".
"Школы и спортивные секции закрыты. Социальная изоляция. У меня трое детей. Это наша уютная крепость".
"Пока мир сражается за туалетную бумагу, мой ребенок решил ее искупать".
"Мой ребенок вчера побрил себе голову и разрешил немного посмеяться над этим, прежде чем я все исправлю".
"Моя дочь сделала фокус с последним рулоном туалетной бумаги".
"Домашнее обучение проходит хорошо".
"Купила LEGO на 100 долларов, чтобы в конечном итоге мои дети не обращали на него внимания, а играли с картонной коробкой и крышкой от банки в течение последних 2 часов".
- Солистка "НеАнгелов" нашла плюсы в карантине. Впрочем, певица не скрывает, что сначала ей было непросто смириться с ситуацией.
- Украинская телеведущая Катя Осадчая считает, что карантин - испытание для семей с маленькими детьми, поскольку постоянно приходится выдумывать новые развлечения для малышей. С этим столкнулись и они с Юрием Горбуновым.
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