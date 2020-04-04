Как прошла пятая церемония роз проекта Холостяк-10 и кто покинул шоу

3 апреля на телеканале СТБ вышел пятый выпуск десятого сезона романтического реалити "Холостяк", который прошел в Таиланде. На этой неделе проект покинула одна участница.

Церемония роз прошла в довольно творческой атмосфере. Девушки предстали в платьях, которые сами разукрасили и пошили. Почти все участницы получили свой заветный цветок. Не досталась роза лишь одной девушке - 25-летней Наталье.

Фото: СТБ

Максу не понравилось видеообращение Наташи, в котором она бросила мужчине вызов, заявив, что ожидает от него действий. Эти слова и сыграли с ней злую шутку.

"Мне не хочется ни с кем соревноваться. Наше общение превратилось в какое-то соревнование и выяснение отношений, которых у нас по сути еще и нет", – сказал холостяк. На что девушка ему ответила: "Я проявляла какие-то свои моменты, но мне не хватало твоей инициативы. Я не бросала вызовы, а просто пыталась открыться".

Фото: СТБ

Однако Макс все же решил попрощаться с девушкой и отправил ее домой. Решение холостяка стала полной неожиданностью для других участниц, поскольку Наташу считали одной из главных конкуренток.

Напомним, что на четвертой неделе "Холостяк-10" покинула тоже одна участница. Не получила заветную розу 22-летняя Юля, любительница богемной жизни.

Главный герой второго сезона романтического реалити "Холостяк" телеканала СТБ Френсис Метью заявил, что заразился коронавирусом. Британский бизнесмен считает, что подхватил Covid-19 в тренажерном зале.

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