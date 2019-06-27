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В США умер актер популярных сериалов "Зачарованные" и "Сверхъестественное"

Смерть актера подтвердил его представитель

четверг, 27 июня 2019, 12:27

В Лос-Анджелесе на 74 году жизни умер американский актер Билли Драго (Уильям Юджин Берроуз). За годы карьеры он сыграл более 100 ролей, преимущественно злодеев. Наиболее известными стали роли в сериалах "Зачарованные", "Сверхъестественное" и "Секретные материалы".

Смерть актера изданию Hollywood Reporter подтвердил его представитель. Причина пока остается неизвестной.

В кино Билли Драго начал сниматься в 1979 году. Первые роли были эпизодическими, однако вскоре актеру предстояло сыграть в вестерне Клинта Иствуда "Бледный всадник" (1985 год). Эта роль принесла ему узнаваемость.

Еще двумя годами позже вышла культовая картина Брайана де Пальмы "Неприкасаемые", в ней 40-летний Драго сыграл персонажа по имени Фрэнк Нитти - киллера, исполнявшего заказы Аль Капоне. В этом же проекте играли Роберт де Ниро, Кевин Костнер и Шон Коннери.

Успех "Неприкасаемых" принес Драго три-четыре фильма в год. Актер неоднократно работал вместе с Чаком Норрисом ("Герой и ужас", "Отряд "Дельта" 2", сериал "Уокер - техасский рейнджер").

Одну своих самых известных ролей - демона Барбаса - Драго сыграл в "Зачарованных". Также снимался в "Секретных материалах", "Сверхъестественном", "Детективном агентстве "Лунный свет".

Драго был женат на актрисе Сильване Гальярдо, они стали супругами в 1980 году и прожили вместе до самой смерти Сильваны в 2012-м. Единственному сыну актера - Даррену Берроузу - сегодня 52, и он тоже актер.

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