Я достиг конца пути: Квентин Тарантино намерен попрощаться с кино

Американский режиссер Квентин Тарантино подумывает о завершении карьеры. В случае успеха его девятой картины "Однажды в Голливуде", он попрощается с кино.

Как объяснил режиссер в интервью австралийскому GQ, он действительно собирался снять десять фильмов, однако качество работы режиссеров со временем может ухудшиться, а Тарантино хочет уйти "на пике", с хорошей фильмографией.

"Если фильм хорошо примут, то я не буду снимать десятый. Возможно, остановлюсь прямо сейчас. Остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим", - объяснил режиссер.При этом на пенсию автор культовых картин пока не собирается и уже видит себя в будущем.

"Я думаю, что в плане кино я достиг конца пути. Но я вижу себя пишущим книги, начну писать для театра, поэтому креативная деятельность на этом не завершится. Я просто думаю, что отдал все, что должен был дать фильмам", - добавил режиссер.

В США на 106 году жизни скончался один из аниматоров-классиков киностудии Disney, создатель мультфильма о большеухом слоненке "Дамбо" (1941) Милтон Квон. Аниматор продолжал рисовать до самой смерти.

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