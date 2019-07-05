Эксперты назвали самый кассовый фильм США в истории кино - это не "Титаник" и не "Аватар"

Картину "Унесенные ветром" (1939) Виктора Флеминга назвали самой кассовой в США за всю историю кино.

Такими оказались данные кассовых сборов, обновленные с учетом инфляции. Статистику публикует Box Office Mojo. В пересчете на современную валюту работа Флеминга принесла более 1,8 млрд долларов.

В топ-10 самых кассовых картин с учетом инфляции вошли следующие работы:

"Унесенные ветром" (1939) - $1,82 млрд ($200 млн без учета инфляции)

(1939) - $1,82 млрд ($200 млн без учета инфляции) "Звездные войны" (1977) - $1,60 млрд ($460 млн)

(1977) - $1,60 млрд ($460 млн) "Звуки музыки" (1965) - $1,28 млрд ($159 млн)

(1965) - $1,28 млрд ($159 млн) "Инопланетянин" (1982) - $1,27 млрд ($435 млн)

(1982) - $1,27 млрд ($435 млн) "Титаник" (1997) - $1,22 млрд ($659 млн)

(1997) - $1,22 млрд ($659 млн) "Десять заповедей" (1956) - $1,18 млрд ($65 млн)

(1956) - $1,18 млрд ($65 млн) "Челюсти" (1975) - $1,15 млрд ($260 млн)

(1975) - $1,15 млрд ($260 млн) "Доктор Живаго" (1965) - $1,12 млрд ($111 млн)

(1965) - $1,12 млрд ($111 млн) "Изгоняющий дьявола" (1973) - $996 млн ($232 млн)

(1973) - $996 млн ($232 млн) "Белоснежка и семь гномов" (1937) - $982 млн ($184 млн)

Что же касается современного кинематографа и оценки проката по всему миру, фильм "Мстители: Финал" лишь за первый день собрал $644 млн, установив мировой рекорд. Сегодня картина Энтони и Джо Руссо находится на втором месте по кассовым сборам за всю историю кино.

Ранее стало известно, что американский режиссер Квентин Тарантино подумывает о завершении карьеры. В случае успеха его девятой картины "Однажды в Голливуде", он попрощается с кино.

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