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В сети обсуждают новый сериал HBO "Годы" - в нем гей бежит из Украины после госпереворота

Мнения критиков и зрителей о сериале разделились

вторник, 9 июля 2019, 15:48
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В Британии и США набирает популярность новый 6-серийный сериал "Годы" (Years and Years). В нем бэкграундом сюжета служит не самая радужная судьба Украины.

Проект вышел на британском BBC One 14 мая, а с 24 июня также стал доступен на канале HBO. Сериал рассказывает о жизни британской семьи в недалеком будущем - в 2020-х. В нем собрано все, о чем сегодня так много говорят в СМИ и соцсетях: войны, экономический упадок и триумф популистов.

Картина рассказывает зрителю о Британии, которая все же отделилась от ЕС. В это же время в Украине произошел государственный переворот, по итогам которого у власти оказались военные Российской Федерации. Лондон наполнили беженцы из Украины, и один из них - главный герой по имени Виктор. Он гей, которому также пришлось покинуть страну.

Сериал затрагивает насущные проблемы, которые в сюжете приводят к плачевным последствиям и довольно-таки пессимистической картинке будущего.

Мнения о сериале "Годы" разделились. Если одни называют его "мылом" с драматургией высочайшего класса, то другие указывают на чересчур фантастический сюжет - экспрессивную смесь футуристической фантастики и политической сатиры. Мнения критиков также неоднозначны. При этом на именитом портале Rotten Tomatoes его рейтинг - 88%.

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  • Внимательные поклонники сериала "Игра престолов" нашли объяснение странной сцене с убийством Короля Ночи Арьей Старк, которая ранее вызвала множество споров и критики. И, похоже, авторы саги посмотрели ее в индийском кино.

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