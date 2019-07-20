В сети появился зрелищный тизер сериала "Ведьмак"

Сервис Netflix показал первый официальный тизер-трейлер самого ожидаемого фэнтезийного сериала "Ведьмак" (The Witcher).

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса. В двухминутном видео создатели показали основных персонажей проекта, в том числе чародейку Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) и юную принцессу Цириллу (Фрейя Аллан). Главную роль в сериале (ведьмака Геральта из Ривии) играет актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена в "Человеке из стали", "Лиге справедливости".

Точной даты выхода сериала создатели пока не называют. Ожидается, что "Ведьмак" выйдет в декабре 2019 года, в первом сезоне будет восемь эпизодов.

"Ведьмак" - экранизация цикла фэнтези-романов Анджея Сапковского. Главный герой (ведьмак Геральт из Ривии) - охотник на монстров. Он постоянно оказывается в центре важных событий и пытается выжить в мире, где люди оказываются более злыми, чем чудовища.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.