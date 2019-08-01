HBO анонсировал новый мини-сериал "Цирцея": любители фэнтези и мифов затаили дыхание

Американский телеканал НВО, шоураннер "Игры престолов" и нашумевшего проекта "Чернобыль", анонсировал съемки нового мини-сериала "Цирцея" (Circe) о древнегреческой колдунье.

Как пишет Variety, сериал будет состоять из 8 эпизодов, а снимут его по мотивам одноименного бестселлера Мадлен Миллер. Сценарий адаптируют Рик Яффо и Аманда Сильвер, авторы сценария и продюсеры фильмов "Восстание планеты обезьян" и сиквела "Рассвет планеты обезьян".

"Цирцея" расскажет зрителям историю о том, как в свое время нимфа превратилась в колдунью, готовую бросить вызов титанам, богам и разной нечисти ее мира. В целом же авторы проекта намерены продемонстрирует современный взгляд на мифологию Древней Греции.

"Цирцея" рассказывает эпическую историю о любви, потере, трагедии и бессмертном конфликте глазами жестокой женщины", - рассказала Сара Обри, глава оригинального контента для HBO Max.

Дата начала съемок пока остается неизвестной.

Канал HBO завершил съемки пилотной серии пока безымянного проекта, который станет приквелом "Игры престолов". Как стало известно ранее, фильм снимают в Северной Ирландии, а соавтором сюжета стал писатель-фантаст Джордж Мартин.

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