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HBO анонсировал новый мини-сериал "Цирцея": любители фэнтези и мифов затаили дыхание

Дата начала съемок пока остается неизвестной

четверг, 1 августа 2019, 12:50
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Американский телеканал НВО, шоураннер "Игры престолов" и нашумевшего проекта "Чернобыль", анонсировал съемки нового мини-сериала "Цирцея" (Circe) о древнегреческой колдунье.

Как пишет Variety, сериал будет состоять из 8 эпизодов, а снимут его по мотивам одноименного бестселлера Мадлен Миллер. Сценарий адаптируют Рик Яффо и Аманда Сильвер, авторы сценария и продюсеры фильмов "Восстание планеты обезьян" и сиквела "Рассвет планеты обезьян".

"Цирцея" расскажет зрителям историю о том, как в свое время нимфа превратилась в колдунью, готовую бросить вызов титанам, богам и разной нечисти ее мира. В целом же авторы проекта намерены продемонстрирует современный взгляд на мифологию Древней Греции.

"Цирцея" рассказывает эпическую историю о любви, потере, трагедии и бессмертном конфликте глазами жестокой женщины", - рассказала Сара Обри, глава оригинального контента для HBO Max.

Дата начала съемок пока остается неизвестной.

  • Канал HBO завершил съемки пилотной серии пока безымянного проекта, который станет приквелом "Игры престолов". Как стало известно ранее, фильм снимают в Северной Ирландии, а соавтором сюжета стал писатель-фантаст Джордж Мартин.
  • Смотрите также любопытную фотоподборку - кто из актеров "Игры престолов" засветился в сериале "Чернобыль": вы наверняка узнали не всех.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: HBO, сериалы, кино

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