В Marvel раскрыли фильм с Анджелиной Джоли: вот кого сыграет актриса

Голливудская актриса Анджелина Джоли действительно приняла участие в съемках фильма о вселенной комиксов Marvel. Бывшая супруга Брэда Питта появится в картине "Вечные" в образе Тены - ловкой и выносливой воительницы.

Как пишет People, картина расскажет зрителям о расе сверхлюдей, предки которых создали Землю. Сегодня им приходится следить за порядком и защищать планету от Девиантов.

"Мои тренировки включают в себя все - от мечей до балета. Моя героиня - воин. Мне придется очень много работать, чтобы дать вселенной Marvel именно ту Тену, которую она заслуживает", - рассказала Джоли о своей работе в кадре.

По словам актрисы, ее дети были просто счастливы, узнав о роли матери в мире фильмов Marvel: "Что действительно трогает меня, так это их желание видеть меня сильной. Они просто счастливы, что я буду такой и как следует повеселюсь", - упомянула актриса.

В сети поклонники киновселенной уже гадают, как может выглядеть костюм актрисы. А вот как выглядела Тена на страницах комиксов:

Ожидается, что фильм "Вечные" выйдет в прокат 4 ноября 2020 года.

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