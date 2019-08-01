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Вышел эффектный трейлер 3 сезона "13 причин почему": такого поворота фаны сериала не ждали

Все серии станут доступны к просмотру уже 23 августа

четверг, 1 августа 2019, 18:00
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Стриминговый сервис Netflix представил в сети первый трейлер 3 сезона сериала "13 причин почему". Авторы проекта также раскрыли дату премьеры - все серии станут доступны к просмотру уже 23 августа.

Эффектный трейлер, опубликованный на YouTube-канале сервиса, впечатлил зрителей предыдущих сезонов. Многие признаются, что не ожидали такого поворота в сюжете.

Насколько можно судить по короткому промо-ролику, сюжет 3 сезона "13 причин почему" будет вращаться вокруг убийства одного из старшеклассников "Либерти Хай" - Брайса Уолкера. Таким образом создатели сериала решили отойти от истории с суицидом Ханны Бейкер. Насколько известно, исполнительница ее роли Кэтрин Лэнгфорд уже не вернется в проект.

"Вау, трейлер кажется таким эффектным. Мурашки по коже", "Какая операторская работа, меня чуть удар не хватил, когда появилась фотография Брайса на надгробье", "Это нечто! Жду конец августа", "Netflix, спасибо за этот шок. Не могу дождаться теперь", - делятся своими впечатлениями зрители.

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