Фильм о подвиге украинских моряков внесли в программу Варшавского кинофестиваля

Фильм "Черкассы" совместного производства Украины и Польши, премьера которого состоялась этим летом на 10-м ОМКФ, примет участие в программе 35-го Варшавского международного кинофестиваля.

Об этом пишет "Новое время". Как упоминает источник, Варшавский кинофестиваль является одним из 15-ти мировых кинофестивалей с классом "А".

Картина Тимура Ященко рассказывает о подвиге команды украинского тральщика "Черкассы" в Крыму в марте 2014 года. События раскрываются зрителю через историю двух товарищей из украинского села, матросов тральщика "Черкассы", местом дислокации которого было крымское озеро Донузлав.

В ночь на 27 февраля 2014 года Россия начала силовой захват Крыма, и несколько украинских кораблей оказываются заблокированными в Донузлаве. Российские военные потребовали сдачи кораблей. Тогда же экипаж корабля "Черкассы" совершил две попытки прорвать блокаду и оказывал сопротивление в течение трех недель.

На экраны кинотеатров фильм "Черкассы" выйдет 27 февраля 2020 года в день шестой годовщину аннексии украинского полуострова Крым Россией.

Американский телеканал НВО анонсировал съемки нового мини-сериала "Цирцея" (Circe) о древнегреческой колдунье. Любители фэнтези и мифов затаили дыхание.

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