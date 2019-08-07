Disney переснимет классику кино, в том числе и "Один дома"

В компании Disney решились взяться за ремейки фильмов, которые сегодня уже называют классикой. Так, новую жизнь подарят картинам "Один дома" и "Ночь в музее". Рассматриваются варианты переснять и такие проекты как "Дневник слабака" и "Оптом дешевле".

Как пишет ComicBook со ссылкой на информацию генерального директора Disney Боба Айгера, новоизданные фильмы появятся на пока еще не запущенной стриминговой платформе компании Disney+.

"Мы планируем активно работать с собранием произведений Fox для наполнения наших платформ", - отметил Айгер в телефонной беседе с журналистами. Что правда, пока неясно, в каком виде картины появятся на экране, в качестве полнометражных фильмов или телесериалов.

Что же касается платформы Disney+, ее запуск предварительно планируется уже 12 ноября. Ежемесячная подписка обойдется пользователям в $7. Ранее для нее же компания приобрела киностудию 20th Century Fox, а также права на несколько популярных франшиз, в том числе "Люди-Икс", "Аватар" и мультсериал "Симпсоны".

Ожидается также, что на платформе появится ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.

Netflix продлит сериал "13 причин почему" на 4 сезон. В сети появилась первая информация о проекте.

В России снимают очередной экшн "Самсон", в трейлере которого заприметили чересчур много общего с картиной "300 спартанцев" Зака Снайдера. В планах авторов - это масштабная картина в духе "Ноя" и "Трои". А по факту...

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.