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Disney переснимет классику кино, в том числе и "Один дома"

Что правда, пока неясно, в каком виде картины появятся на экране

среда, 7 августа 2019, 14:14
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В компании Disney решились взяться за ремейки фильмов, которые сегодня уже называют классикой. Так, новую жизнь подарят картинам "Один дома" и "Ночь в музее". Рассматриваются варианты переснять и такие проекты как "Дневник слабака" и "Оптом дешевле".

Как пишет ComicBook со ссылкой на информацию генерального директора Disney Боба Айгера, новоизданные фильмы появятся на пока еще не запущенной стриминговой платформе компании Disney+.

"Мы планируем активно работать с собранием произведений Fox для наполнения наших платформ", - отметил Айгер в телефонной беседе с журналистами. Что правда, пока неясно, в каком виде картины появятся на экране, в качестве полнометражных фильмов или телесериалов.

Что же касается платформы Disney+, ее запуск предварительно планируется уже 12 ноября. Ежемесячная подписка обойдется пользователям в $7. Ранее для нее же компания приобрела киностудию 20th Century Fox, а также права на несколько популярных франшиз, в том числе "Люди-Икс", "Аватар" и мультсериал "Симпсоны".

Ожидается также, что на платформе появится ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.

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