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"13 причин почему" не закончится на 3 сезоне: и вот что уже известно о продолжении сериала

И никаких больше самоубийств

вторник, 6 августа 2019, 12:13
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1 августа стриминговый сервис Netflix представил в сети первый трейлер 3 сезона сериала "13 причин почему". Авторы проекта также раскрыли дату премьеры - все серии станут доступны к просмотру уже 23 августа.

И насколько можно судить по свежему ролику, новый сезон будет кардинально отличаться от предыдущих двух. Как минимум, в центре сюжета уже не будет фигурировать самоубийство. Вместо него - смерть насильника Брайса Уолкера, что сделает главного героя картины - Клэя Дженсена - главным подозреваемым. Теперь 3 сезон "13 причин почему" - одна из самых ожидаемых премьер Netflix. Но и на нем, как пишет New York Post, авторы проекта останавливаться не намерены.

Сюжет первых двух сезонов раскрывал подробности самоубийства героини сериала Ханны Бейкер, что стало последствием воздействия на нее окружающих. Теперь же авторы проекта поместили в центр сюжета ее насильника - Брайса Уолкера - одного из виновников ее решения покончить жизнь самоубийством. Таким образом драма о тинейджерах перерастает в остросюжетную историю с элементами детектива.

"13 причин почему" почетно занял свое место на полочке самых просматриваемых проектов Netflix. Несмотря на то, что компания не выкладывает в открытый доступ статистику просмотров, ранее стало известно, что выхода 2 сезона ожидали 6 млн зрителей платформы.

На пятый день после публикации в YouTube трейлер 3 сезона уже может похвастаться цифрой в 7,5 млн просмотров, что также подтверждает популярность проекта. Вероятно эти показатели и мотивировали компанию запустить съемочный процесс 4 сезона.

Подробностей о нем пока нет, известно лишь то, что он, вероятно, станет последним. А сюжет его окажется не менее интригующим, ведь к теме суицида авторы сериала возвращаться больше не намерены.

  • Ранее канал НВО анонсировал съемки нового мини-сериала "Цирцея" (Circe) о древнегреческой колдунье. Любители фэнтези и мифов затаили дыхание.
  • Также канал HBO завершил съемки пилотной серии пока безымянного проекта, который станет приквелом "Игры престолов". Как стало известно ранее, фильм снимают в Северной Ирландии, а соавтором сюжета стал писатель-фантаст Джордж Мартин.

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