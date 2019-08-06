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Никогда такого не было, и вот опять: в РФ снимают свой экшн "Самсон", который ни разу не "300 спартанцев"

В планах авторов - это масштабная картина в духе "Ноя" и "Трои". А по факту...

вторник, 6 августа 2019, 15:05
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Пользователи соцсетей и пабликов в Telegram активно обсуждают тизер экшена "Самсон" российско-армянского режиссера Сарика Андреасяна. 5 августа ролик появился на его личном канале в YouTube.

Как рассказал режиссер в предыстории к видео, съемки экшена начались еще в 2015 году. Сейчас проект заморожен и ищет финансирования. Бросать его Андреасян не намерен, похоже, даже после того, как фильм уже назвали "бедной копией" картины "300 спартанцев" Зака Снайдера (2006).

С 2016 года в сети ходили слухи о работе режиссера над картиной "Станция 88" (позднее она была переименована в "Роботов"). Позже стало известно, что вышел лишь тизер проекта, а сам фильм оказался "замороженным". Тем временем другой проект Андреасяна, который также находится на стадии разработки, - библейский эпос "Самсон". В планах авторов - это масштабная картина в духе "Ноя" или "Трои", а по факту, как отметили первые зрители, "ветхозаветный сюжет в украденной у Зака Снайдера обертке брутально-драматичной эпичности".

Пользователи соцсетей стали сравнивать эпизоды "300 спартанцев" и тизера картины "Самсон", в результате чего нашлись некоторые похожие черты: характерная приглушенная цветовая гамма, эффектная музыка с нарастающими темпами и герой, который едвали не в одиночку разбивают толпы врагов.

"Ну, ни разу не 300 спартанцев, да", "Ох, мне кажется, где-то я это уже видел. Не в "Спартанцах" ли часом?", "Вот никогда такого не было, и опять", - шутят в комментариях зрители.

Андреасяну припоминают еще одну его картину - "Защитники". В свое время зрители проводили много параллелей с экшеном Marvel "Мстители".

Что же касается "Самсона", авторы все еще создают концепт-арты и раздумывают над деталями. К процессу кастинга команда пока также не приступала.

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