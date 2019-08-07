Координатор интимных сцен в "Игре престолов" рассказала о сложностях работы

Алисия Родис, работавшая ведущим координатором сексуальных сцен в сериале “Игра престолов”, поделилась особенностями своего ремесла с американским изданием The Atlantic.

Популярный сериал HBO переполнен горячими сценами, но зрители не всегда понимают, насколько сложно их снимать.

“Допустим, мы собираемся снимать секс. Актеры симулируют процесс, но мы не должны видеть их гениталии. Для этого мы берем защитный “футляр”: “шибу” для женщин и “хибу” для мужчин. Он предназначен для того, чтобы актеры не касались друг друга во время съемок, - рассказывает Родис. - Кожаные “футляры” всех оттенков скрывают гениталии, а сверху надеваются силиконовые трусики, чтобы удержать защиту на месте и сделать актеров похожими на кукол Барби”.

Такой трюк использовали не только в “Игре престолов”, но и во многих других проектах HBO, где работала Родис.

Среди прочих задач координатора секс-сцен - подробная консультация актеров о запланированной наготе и физическом взаимодействии.

“Для сцены боя хореографы планируют каждый удар, помогая актерам прорабатывать движения в замедленном режиме, снова и снова, пока они не станут автоматическими. В трюковой работе акцент на безопасности считается «не подлежащим обсуждению». Почему бы сексуальные сцены не регулировались с таким тем же подходом? - говорит Родис. - Моя цель - минимизировать, а не устранить неловкость. Это все равно будет неловко, несмотря ни на что. А как иначе, когда у актера чья-то голова в промежности?”

Перед съемками координатор встречалась с актерами и подробно обсуждала, кто, кого, как и где будет касаться. Такие разговоры также включали в себя проработку элементов хореографии. К съемкам приступали лишь тогда, когда все актеры оставались довольными планом.

Родис рассказала, что ей часто приходится отвечать за бритье линии бикини актеров, хотя она всегда просит их позаботиться об этом вопросе самостоятельно.

В финальном сезоне “Игры престолов” Алисии Родис довелось поработать на съемках сцен секса между Дейенерис Таргариен и Джоном Сноу, Джейме Ланнистером и Бриенной Тарт, Арьей Старк и Джендри.

Координатор думает, что важно показывать сексуальные сцены прямо по телевизору, чтобы посылать позитивные сообщения молодым зрителям.

«Люди растут с Интернетом и постоянно видят определенный тип порнографии. Я думаю, что мы обязаны показать им формы сексуальности, которые не входят в топ-50 видео на Pornhub», - объяснила она.

Когда Родис впервые начала сотрудничать с HBO, ее консультации многие актеры и режиссеры восприняли с подозрением.

“Координатор интимных сцен для них казался чем-то вроде цензора. Но я старалась тщательно подбирать слова, и эта комбинация искренности и беззаботности позволила всем вокруг заговорить так же откровенно. Это, в отличие от цензуры, позволяет снимать гораздо более открытые и реалистичные сцены”, - говорит женщина.

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