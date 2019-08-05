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Сериал "Чернобыль" отметили престижной премией в США

4 августа в США прошла церемония вручения премий Ассоциации телекритиков

понедельник, 5 августа 2019, 15:37
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В воскресенье, 4 августа, в США прошла 35-я церемония вручения премий Ассоциации телекритиков. По ее итогам проект "Чернобыль" канала HBO был назван лучшим мини-сериалом года.

Как пишет Collider, члены жюри раздали телепроектам 12 статуэток, отметив, в том числе, "Лучшую комедию", "Лучшую программу", исполнителей главных ролей и прочие успехи в индустрии.

Примечательно, что это не первый успех "Чернобыля" от HBO, который рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году, расследовании ее причин и ликвидации последствий. Ранее сериал оказался в топе рейтинга именитого ресурса о кино IMDb, а также был номинирован на 19 наград телепремии Emmy Awards (церемония состоится уже в сентябре).

Что же касается премий Ассоциации телекритиков США, сразу три статуэтки достались комедийному сериалу "Дрянь" от BBC и Amazon Video: "Лучшая программа года", "Лучшая комедия", а также награда за лучшую актерскую игру, которой удостоилась исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж. В целом же проект рассказывает о жизни молодой женщины в современном Лондоне.

"Лучшим новым шоу" назвали комедийно-драматический сериал Netflix "Матрешка", лучшим драматическим сериалом - "Лучше звоните Солу" AMC. Награду "За выдающиеся достижения в новостной программе" получил документальный фильм "Покидая Неверленд", основой которого стали интервью с мужчинами, которые обвинили певца Майкла Джексона в сексуальном насилии.

Премия "Наследие телевидения" досталась драматическому сериалу с элементами вестерна "Дэдвуд", а премию за достижения всей жизни получил продюсер и сценарист Дэвид Милч ("Дэдвуд", "Настоящий детектив").

  • Ранее канал НВО анонсировал съемки нового мини-сериала "Цирцея" (Circe) о древнегреческой колдунье. Любители фэнтези и мифов затаили дыхание.
  • Также канал HBO завершил съемки пилотной серии пока безымянного проекта, который станет приквелом "Игры престолов". Как стало известно ранее, фильм снимают в Северной Ирландии, а соавтором сюжета стал писатель-фантаст Джордж Мартин.

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