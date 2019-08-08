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Без пластических операций: 6 голливудских звезд, которых омолодили компьютерной графикой

Специалисты по визуальным эффектам убирают морщины без подтяжек и уколов

четверг, 8 августа 2019, 11:19
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Возраст больше не является помехой для актерской карьеры, а голливудским звездам не нужно прибегать к радикальной пластической хирургии, чтобы сохранить работу. Издание Mirror рассказало, каких актеров омолодили на десятки лет с помощью компьютерной графики (CGI).

Уилл Смит (50 лет)

В 2019 году 50-летний Уилл Смит снялся в научно-фантастическом фильме «Близнецы». В нем он исполнил две роли: специального агента среднего возраста и его 23-летнего клона. Благодаря технологии CGI Смит выглядит так же молодо, как и его персонаж из комедийного сериала 90-х “Принц из Беверли-Хиллз”.

Курт Рассел (68 лет)

Для роли в фильме “Стражи Галактики 2” (2017) Рассела омолодили на 30 лет. И хотя в интервью актер утверждал, что парик и грим - все, что нужно ему для работы, он, видимо, слегка слукавил: специалисты по визуальным эффектам поработали над его внешностью на славу.

Энтони Хопкинс (81 год)

Сэр Энтони Хопкинс вернулся в прошлое на впечатляющие 40 лет, чтобы сыграть младшую версию своего персонажа Роберта Форда в сериале “Мир Дикого Запада” (2016). Команда спецэффектов шоу признала, что попросту не может заставить актера выглядеть таким молодым, как это было в 70-х годах.

Мишель Пфайффер (61 год)

В фильме по комиксам Marvel “Человек-муравей и Оса” (2018) Мишель сыграла роль Джанет ван Дайн, затерявшейся в субатомном мире на 30 лет. Но специалисты CGI признались, что омолодить актрису было намного легче, чем ее коллегу по фильму, Майкла Дугласа. “Она так хорошо стареет!” - восхитилсь они.

Майкл Дуглас (74 года)

В фильме “Человек-муравей и Оса” Дуглас сыграл изобретателя Хэнка Пима. Звезде помогли стать на десятки лет моложе для сцены воспоминаний о его давно потерянной жене, которую сыграла Мишель Пфайффер.

Николь Кидман (52 года)

Критики прошлогоднего фильма о супергерое DC Comics «Аквамен» указали на то, что даже без компьютерного омоложения Кидман выглядит слишком молодо, чтобы сыграть Атланну - мать 40-летнего Аквамена в исполнении Джейсона Момоа. Звезда напомнила фанатам, что это фантастический мир, в котором “Атланна на самом деле не стареет”.

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