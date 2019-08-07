Ностальгия для фанатов: что известно о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

7 августа на канале FOX стартует перезапуск сериала 90-х “Беверли-Хиллз, 90210”. Шоу в корне отличается от культового оригинала, но в нем будет достаточно ностальгических элементов, которые наверняка зацепят поклонников истории о близнецах Уолш и их друзьях.

Оригинальный сериал FOX “Беверли-Хиллз, 90210”, выходивший с 1990 по 2000 год, насчитывает 10 сезонов и по праву считается классикой подростковой драмы. В нем близнецы Брендон и Бренда (Джейсон Пристли и Шеннен Доэрти) переезжают из провинции в солнечный Лос-Анджелес, с головой погружаясь в сложные любовно-дружеские перипетии. Секс, предательства, насилие, алкоголизм, наркозависимость, подростковая беременность - лишь немногие из проблем, с которыми сталкиваются герои.

В 2008 году канал The CW попытал счастья, выпустив спин-офф под названием “90210: Новое поколение”. Проекту не удалось повторить успех своего прообраза, потому 11 лет спустя создатели решили еще раз испытать силу ностальгии. В перезапуске “BH 90210” фанаты увидят, что случилось с Донной, Келли, Стивом, Дэвидом, Брендоном и остальными героями культовой истории.

Идея перезапуска принадлежит Тори Спеллинг и Дженни Гарт, а сценарий актрисы писали совместно с продюсерами Майком Чесслером и Крисом Албергини.

«В новом сериале речь идет о персонажах, стоящих за персонажами», - рассказала Гарт изданию Entertainment Weekly в мае 2019 года.

Кто сыграет в перезапуске “Беверли-Хиллз 90210”?

Первоначально свое участие в перезапуске подтвердили шесть актеров: Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Дженни Гарт (Келли Тейлор), Ян Зиринг (Стив Сандерс), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман), Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер) и Тори Спеллинг (Донна Мартин). Фанаты не были уверены, вернется ли в шоу Шеннен Доэрти, уволенная руководством FOX в конце 4 сезона, но актриса подтвердила, что без Бренды история не обойдется. Кроме того, Доэрти также выступила исполнительным продюсером сериала.

К сожалению, увидеть харизматичного “плохого парня” Дилана Маккея не получится: Люк Перри, сыгравший его роль в 90-х, умер от инсульта в марте 2019 года. И хотя Перри не собирался сниматься в перезапуске из-за своих обязательств перед сериалом “Ривердейл”, издание Deadline пишет, что новый “90210” почтит его память.

Что известно о сюжете нового “Беверли-Хиллз”?

Перезагрузка “90210” не является продолжением оригинальной истории, но сатирически ее интерпретирует. В шести эпизодах будут рассказаны истории реальной жизни и отношений звезд “Беверли-Хиллз”.

«Покончив с оригинальным сериалом 19 лет назад, Джейсон, Дженни, Ян, Габриель, Брайан и Тори воссоединяются, чтобы воскресить “Беверли-Хиллз”. Что произойдет, когда первая любовь, старые романы, друзья и “заклятые друзья” встретятся и попытаются продолжить историю с того места, где она остановилась?” - говорится в интригующем описании The Hollywood Reporter.

Вероятно, героев ждут страсти, ничем не уступающие выдумке сценаристов оригинального сериала.

Загадочный сюжет создатели подкрепили интригующими трейлерами и тизерами. В минутном ролике актеры начинают свое утро с будильника, свежего кофе и йоги, но внезапно слышат знакомую мелодию из “Беверли-Хиллз”. Они знают, что их ждет важный день: компания встречается в студии, готовясь к съемкам новой драмы.

Кроме того, в мае вышло 30-секундное превью, где актеры собираются вокруг стола и обсуждают детали шоу.

Первые отзывы о сериале “BH 90210”

Западные обозреватели уже посмотрели два первых эпизода нового сериала, но расходятся во мнении, было ли воскрешение “Беверли-Хиллз” хорошей идеей.

Актеры играют не слишком видоизмененные версии самих себя. Они встречаются в Лас-Вегасе на панельной дискуссии, посвященной 30-летию оригинального “90210”, и делятся проблемами, с которыми столкнулись в жизни. Спеллинг нуждается в деньгах, чтобы поддержать шестерых детей после закрытия ее реалити-шоу “Тори и Дин”; Гарт разводится с третьим мужем и ссорится с дочерью-подростком; Картерис переживает тяжелые времена в роли новоиспеченной бабушки; Зеринг печется о своем «бренде» - новой книге о голливудских тренировках.

Издание New York Post ставит перезапуску три звезды из четырех, Washington Post называет сериал умным, и в то же время “намеренно глупым”, а Newsday указывает на ощутимую фальш.

“Некоторые шутки на самом деле забавные, и вновь наблюдать за этим актерским составом, несомненно, приятно. Но следует помнить, что это не настоящее «шоу» или «актерский состав», а группа актеров, притворяющихся собой, и, вероятно, задающихся вопросом, будет ли их зарплата стоить вложений”, - пишет обозреватель.

Впрочем, не все так плохо. Критик журнала Pastemagazine хотя и признается, что не может быть беспристрастным из-за любви к оригинальному шоу, но называет “BH90210” “замечательным и странным”.

“Подобно тому, как оригинальный сериал сломал шаблоны и заложил основу для всех подростковых драм, это шоу из шести эпизодов ломает шаблоны для всех перезапусков”, - говорится в рецензии.

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