Из президентов в киноделы: как Барак Обама с женой стали продюсерами Netflix

Через 15 месяцев после заключения эксклюзивного соглашения о выпуске фильмов и сериалов для Netflix состоится релиз первого продюсерского проекта Барака Обамы и его жены Мишель. Документальная лента “Американская фабрика” режиссеров Стивена Богнара и Джулии Райхерт выйдет на стриминговой платформе уже 21 августа.

Барак и Мишель Обама стали первыми высокопоставленными политиками, которые серьезно занялись кинопроизводством (Арнольд Шварценеггер и Рональд Рейган превратили свой статус кинозвезды в политические должности, а не наоборот). Издание The Hollywood Reporter пишет, что фильм “Американская фабрика” привлек президентскую чету своей гуманистической направленностью.

Мировая премьера “Американской фабрики” состоялась на кинофестивале Сандэнс 26 января 2019 года. Картина рассказывает о китайском миллиардере, который открывает производство на заброшенном заводе General Motors в Огайо. Разработкой фильма занималась компания Higher Ground Productions, принадлежащая Бараку и Мишель Обама. Уже в апреле стало известно, что в списке их проектов - три фильма и четыре сериала, в том числе одни для дошкольников.

“Это умная и целеустремленная команда, которая знает, чего хочет. Они сразу озвучили свои позиции по некоторым фильмам”, - рассказал Джош Браун, агент, продавший Обама два проекта: “Американскую фабрику” и “Крип Камп” - историю о группе подростков-инвалидов в нью-йоркском лагере конца 1960-х.

Другие заявленные проекты новоиспеченных продюсеров включают адаптацию бестселлера “Фредерик Дуглас: Пророк Свободы” Дэвида Блайта; драматический сериал о событиях после Второй мировой войны; сериал-антологию, основанный на колонке некрологов New York Times; детское шоу “Слушай овощи и ешь родителей”; документальный сериал по книге Майкла Льюиса “Пятый риск: несостоятельная демократия”, нацеленный на администрацию Трампа.

“Другие компании должны что-то снимать, а затем надеяться, что это выйдет в эфир. Тот факт, что Обама работают напрямую через Netflix, означает, что разрабатываемый ими контент гарантированно будет доступен для 150 миллионов человек”, - говорит Дарнелл Стром, представитель агентства United Talent Agency.

Источники, знакомые с соглашением Обама и Netflix, утверждают, что сотрудничество состоялось благодаря давнему знакомству экс-президента США и Теда Сарандоса, директора Netflix. Жена Сарандоса, Николь Авант служила послом США на Багамах в администрации Обамы.

Тед Сарандос также является одним из советников, консультирующих Обаму консультировался по “голливудским вопросам”. Бывший штатный сотрудник президента говорит, что он также поддерживает дружеские отношения с Томом Хэнксом, Кевином Костнером, Джеймсом Кэмероном и женой Дж.Дж. Абрамса, Кэти МакГрат.

The Hollywood Reporter также пишет, что Сарандос “использует Обаму”, чтобы привлечь несговорчивых актеров и режиссеров. Так, Дензел Вашингтон, продюсирующий фильм “Черное дно” по пьесе Ма Рейни, согласился перенести его с HBO на Netflix (хотя и отклонил предложение сниматься). А когда Netflix боролся с Warner Bros. за право на экранизацию фильма “Король Ричард” о Ричарде Уильямсе (отце теннисисток Серены и Венус Уильямс) Обама участвовал в питчинге. Warner Bros., тем не менее, все равно одержали победу.

Сотрудники Netflix описывают посещение их офиса четой Обама как “сюрреалистический опыт”: они приходили через подземный туннель, соединенный с парковкой. Некоторые оказались непосредственно вовлечены в рабочие переговоры, тогда как другие просто радовались, что Барак Обама вспомнил их имя после предыдущей встречи.

По словам агентов, встречи с Обамой протекают “на удивление нормально”, потому что он ведет светскую беседу. Но самый большой вопрос - сколько времени Обама посвятит Голливуду?

“Он тратит на кино много времени, но прямо сейчас заканчивает свою книгу”, - говорит один из источников. Инсайдеры ожидают, что президент станет более вовлеченным в кинопроизводство лишь в 2020 году.

Мишель Обама, завершившая тур по случаю выхода книги “Становление”, вплотную занялась своей новой работой. Она особенно увлечена созданием детского сериала “Слушай овощи”, поскольку это согласуется с ее работой в качестве первой леди.

“Они не хотят заниматься только политикой или проектами, которые кажутся нарочито прогрессивными, - рассказывает источник в агентстве. - Их интересуют истории человеческого масштаба. Основная идея заключалась в следующем: “Не думайте о нас, как о проекте с политическим запашком. Воспринимайте нас как обычную развлекательную компанию”.

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